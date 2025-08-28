پیام جالب نیمار بعد از خط خوردن از تیم ملی برزیل

به گزارش ایلنا، نیمار در فهرست اخیر برزیل که توسط کارلو آنچلوتی برای وقفه دیدارهای ملی ماه سپتامبر اعلام شد، جایی نداشت. سرمربی سابق رئال مادرید تأیید کرد که این مهاجم با مشکلی جزئی روبه‌رو است که باید پیش از این بازی برطرف کند. حالا به نظر می‌رسد نیمار خودش واکنشی به این موضوع نشان داده است. او در کنار عکسی از تمرین سختش در باشگاه در استوری اینستاگرامش جمله‌ای معنادار نوشت: «موفقیت از میل، عزم و پشتکار در رسیدن به یک هدف می‌آید. حتی اگر به هدفی که دارید نرسیدید، کسانی که جست‌و‌جو می‌کنند و بر موانع غلبه می‌کنند، دست‌کم کارهای تحسین‌برانگیزی انجام خواهند داد.»

در حالی که آنچلوتی از کیفیت بازی نیمار تمجید کرده، این مهاجم باتجربه در این فصل نتوانسته است در سانتوس ثبات لازم را نشان دهد. بازگشت با شش گل و سه پاس گل در ۱۹بازی آماری نیست که چندان چشمگیر باشد. این بازیکن برای اینکه بتواند در فهرست برزیل برای جام جهانی ۲۰۲۶ قرار بگیرد، باید عملکردش را بهبود بخشد و نشان دهد می‌تواند از نظر بدنی در شرایط مطلوب باقی بماند تا بار دیگر به ستاره اصلی تیم ملی کشورش در این مسابقات مهم تبدیل شود.

