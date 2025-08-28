ادامه تنش مورینیو با مدیران فنرباغچه ترکیه
سرمربی صاحبنام پرتغالی اینبار در مصاحبهای تند، مدیران فنرباغچه را هدف قرار داده است.
به گزارش ایلنا، ژوزه مورینیو، سرمربی فنرباغچه، بشدت از مدیریت این باشگاه ترکیهای بهدلیل عدم تلاش برای جذب بازیکن جدید انتقاد کرده و خواستار خرید مارکو آسنسیو و آندری لونین شده است. او معتقد است که مدیریت باشگاه به لیگ قهرمانان اروپا اهمیتی نمیدهد. هواداران فنرباغچه این اظهارات را نشانهای از تلاش مورینیو برای اخراج و دریافت غرامت میدانند. دیشب فنرباغچه در بازی برگشت پلیآف لیگ قهرمانان اروپا مقابل بنفیکا به میدان رفت و مورینیو در کنفرانس خبری پیش از بازی، با اظهارات تند خود جنجال آفرید و گفت: «فکر نمیکنم تلاش بیشتری برای نقلوانتقالات انجام شده باشد. اگر لیگ قهرمانان هدف اصلی باشگاه بود، باید برای بازیها مقابل فاینورد یا بنفیکا اتفاقی در نقلوانتقالات رخ میداد.»
این اظهارات مانند سطل آب سردی بر باشگاه و هواداران بود و برخی هواداران حتی معتقدند هدف او از این صحبتها، اخراج و دریافت غرامت است.
نایبرئیس فنرباغچه با اطمینان از توانایی تیم برای صعود گفت: «بنفیکا چه چیز خاصی دارد؟» مورینیو در پاسخ به این اظهارات گفت: «شاید این صحبت برای تقویت جایگاه او در باشگاه باشد، نمیدانم.»