خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ادامه تنش مورینیو با مدیران فنرباغچه ترکیه

ادامه تنش مورینیو با مدیران فنرباغچه ترکیه
کد خبر : 1679105
لینک کوتاه کپی شد.

سرمربی صاحبنام پرتغالی اینبار در مصاحبه‌ای تند، مدیران فنرباغچه را هدف قرار داده است.

به گزارش ایلنا، ژوزه مورینیو، سرمربی فنرباغچه، بشدت از مدیریت این باشگاه ترکیه‌ای به‌دلیل عدم تلاش برای جذب بازیکن جدید انتقاد کرده و خواستار خرید مارکو آسنسیو و آندری لونین شده است. او معتقد است که مدیریت باشگاه به لیگ قهرمانان اروپا اهمیتی نمی‌دهد. هواداران فنرباغچه این اظهارات را نشانه‌ای از تلاش مورینیو برای اخراج و دریافت غرامت می‌دانند. دیشب فنرباغچه در بازی برگشت پلی‌آف لیگ قهرمانان اروپا مقابل بنفیکا به میدان رفت و مورینیو در کنفرانس خبری پیش از بازی، با اظهارات تند خود جنجال آفرید و گفت: «فکر نمی‌کنم تلاش بیشتری برای نقل‌وانتقالات انجام شده باشد. اگر لیگ قهرمانان هدف اصلی باشگاه بود، باید برای بازی‌ها مقابل فاینورد یا بنفیکا اتفاقی در نقل‌وانتقالات رخ می‌داد.»

این اظهارات مانند سطل آب سردی بر باشگاه و هواداران بود و برخی هواداران حتی معتقدند هدف او از این صحبت‌ها، اخراج و دریافت غرامت است.

نایب‌رئیس فنرباغچه با اطمینان از توانایی تیم برای صعود گفت: «بنفیکا چه چیز خاصی دارد؟» مورینیو در پاسخ به این اظهارات گفت: «شاید این صحبت برای تقویت جایگاه او در باشگاه باشد، نمی‌دانم.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش