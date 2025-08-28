تیلور سوئیفت از رونالدو جلو زد/ لیونل مسی در خطر!
خواننده مطرح دنیا در تعداد دنبال کنندگان صفحه اینستاگرام موفق شد از فوق ستاره فوتبال دنیا پیشی بگیرد.
به گزارش ایلنا، تیلور سوئیفت، خواننده مشهور جهانی، با اعلام نامزدی خود با ستاره NFL، تراویس کلسی، رکوردی جدید در تاریخ اینستاگرام به جا گذاشت. پست سوئیفت که ظرف فقط یک ساعت و پنج دقیقه به ۱۰ میلیون لایک رسید، دومین پست سریع تاریخ این شبکه اجتماعی شد و رکورد کریستیانو رونالدو را پشت سر گذاشت. رونالدو پیشتر با پستی مشترک از بازی شطرنج با لیونل مسی، این رکورد را با زمان دو ساعت و ۱۰ دقیقه در اختیار داشت.
با این حال، لیونل مسی، فوقستاره فوتبال آرژانتین، همچنان صاحب رکورد بیچون و چرای تاریخ اینستاگرام است. پست مشهور او پس از قهرمانی آرژانتین در جام جهانی ۲۰۲۲، تنها در ۳۹ دقیقه به ۱۰ میلیون لایک رسید و تاکنون بیش از ۷۴.۵ میلیون لایک کسب کرده که بیرقیب است. رونالدو نیز با تبلیغ برند لویی ویتون در پستی که با مسی داشت، بیش از ۴۱ میلیون لایک دریافت کرد، اما پست مشابه او در نوامبر ۲۰۲۲ حدود ۳۲ میلیون لایک داشت. این موضوع نشان میدهد که محبوبیت مسی در شبکههای اجتماعی همچنان بسیار بالاست و سوئیفت و رونالدو باید برای رسیدن به رکورد او تلاش بیشتری کنند.
در حال حاضر، مسی احتمالاً در دیدار نیمهنهایی لیگ قهرمانان مقابل اورلاندو سیتی برای تیم اینترمیامی به میدان خواهد رفت. در مقابل، رونالدو با تیم النصر در لیگ حرفهای عربستان، جمعه مقابل التعاون بازی خواهد داشت. این رقابتها همچنان توجه جهانیان را به خود جلب کردهاند و رکوردهای اینستاگرامی نیز نشاندهنده تأثیرگذاری و محبوبیت بینظیر این ستارگان ورزشی و هنری است.