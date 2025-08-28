شعله اختلافات در منچستر بالا گرفت
هافبک جوان منچستریونایتد در آستانه جدایی از این تیم است.
کوبی ماینو، هافبک جوان منچستریونایتد، که زمانی بهعنوان آینده خط میانی این تیم مطرح میشد، حالا در آستانه جدایی قرار گرفته است. او در هفتههای اخیر فرصت کمی برای حضور در ترکیب اصلی پیدا کرده و همین مسأله باعث شده تا نشانههایی از دلزدگی در رفتار او دیده شود. گفته میشود ماینو حتی موضوع خروج از باشگاه را با برخی همتیمیهایش در میان گذاشته است.
علاقهمندان بزرگ اروپایی
متینو بیتردید بازیکنی با استعداد است و طبیعی است که باشگاههای بزرگی او را زیر نظر داشته باشند. نام رئال مادرید و اتلتیکومادرید بهعنوان مقصد احتمالی او شنیده شده و در بوندسلیگا نیز دو غول بزرگ یعنی بایرن مونیخ و بایرلورکوزن شرایط جذبش را بررسی کردهاند. هرچند مسائل مالی مانع پیشرفت سریع مذاکرات شده است.
افت قیمت در بازار نقلوانتقالات
ژانویه گذشته چلسی پیشنهادی ۷۰میلیون پوندی برای جذب ماینو ارائه داد، اما امروز ارزش او در بازار به شکل محسوسی کاهش یافته و منابع نزدیک به یونایتد از مبلغی در حدود ۴۵میلیون پوند سخن
میگویند.
با نزدیک شدن به پایان پنجره نقلوانتقالات تابستانی، این احتمال وجود دارد که باشگاه حتی با رقم پایینتری نیز به فروش او رضایت
دهد.
فاصله با سرمربی پرتغالی
بخش مهمی از نارضایتی ماینو به ارتباط سردش با روبن آموریم بازمیگردد. برخلاف انتظار، سرمربی پرتغالی کمتر با این بازیکن تعامل داشته و تنها نکات کلی را منتقل کرده است. همین موضوع باعث شده ماینو احساس کند که در برنامههای تاکتیکی تیم جایی ندارد و تمایلی به تمدید قرارداد نشان ندهد.
آینده مبهم در اولدترافورد
با توجه به شرایط موجود، بعید به نظر میرسد که کوبی ماینو در یونایتد ماندگار باشد. در همین تابستان یا در پنجره نقلوانتقالات بعدی، جدایی او از اولدترافورد محتمل است. برای باشگاهی که همواره به پرورش استعدادها افتخار کرده، خروج یک بازیکن جوان و آیندهدار میتواند نشانهای از بحران در مدیریت فنی باشد.