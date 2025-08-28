ایران - افغانستان: دستپخت تاج برای آمادهسازی تیم ملی
عجیب و باورنکردنی است که تیم ملی ایران که صعودی زودهنگام به جام جهانی را تجربه کرده، در مسیر آماده سازی باید مقابل افغانستان قرار گیرد و این هم یکی از دستپختهای جالب مهدی تاج محسوب میشود.
به گزارش ایلنا، چه کسی فکرش را میکرد که رقیب ایران در اولین بازی تدارکاتی تیم ملی پیش از جام جهانی ۲۰۲۵، تیم ملی فوتبال افغانستان باشد؟ تیمی که سالهاست حتی در زمره تیمهای درجه دو و سه فوتبال آسیا هم قرار نمیگیرد و شاید ملاقات بازیکنان این تیم با بازیکنانی همچون مهدی طارمی و علیرضا جهانبخش در ترکیب ایران، نقطه اوج دوران بازی آنها باشد. افغانستان در شرایطی پا به این مسابقه میگذارد که در آخرین ردهبندی فیفا، در رده ۱۶۱ جهان و ۳۲ آسیا قرار گرفته است؛ اگر این ردهبندی را در نظر بگیریم، برای حضور این تیم در جام ملتهای آسیا، مسابقات باید با تعداد تیمهایی به اندازه دورههای اخیر جام جهانی برگزار شود تا افغانستان بتواند به مسابقات جام ملتها صعود کند. افغانستان از سال ۲۰۱۸ تا به این سمت در تمام مسابقات رسمی و تدارکاتی، تنها شش برد را تجربه کرده و با وجود پیشرفت نسبت به یک دهه گذشته، هنوز در جمع کشورهای توسعه نیافته فوتبال آسیا محسوب میشود. تا اینجا حاصل کار این تیم در مرحله مقدماتی جام ملتهای آسیا نیز دو شکست مقابل میانمار و سوریه بوده است. آخرین برد این تیم، به فروردین ۱۴۰۳ برمیگردد، جایی که افغانستان در مقدماتی جام جهانی، به تنها برد خود در مرحله گروهی مقابل هند رسید.
این مسابقه، چهارمین دیدار ایران و افغانستان در تاریخ خواهد بود. معمولاً از تقابل ایران و افغانستان به عنوان اولین بازی تاریخ تیم ملی فوتبال ایران یاد میشود؛ جایی که گروهی از بازیکنان ایرانی در سفر به افغانستان در روز ۳ شهریور ۱۳۲۰ مقابل این تیم قرار گرفتند و هنوز بر سر نتیجه این مسابقه، تردیدهایی وجود دارد. منابع رسمی میگویند که این دیدار با تساوی بدون گل ایران و افغانستان به پایان رسیده اما برخی منابع و تاریخنگاران ورزشی، اعتقاد دارند که این مسابقه، در روز دیگری برگزار شده و ایران در این بازی با یک گل شکست خورده است. در برخی دیگر از اسناد نیز نقل شده که در این مسابقه، تیمی از قندهار و کابل حضور داشته و نه تیم ملی افغانستان. البته که از نظر فیفا، نخستین بازی تیم ملی ایران در روز ۷ خرداد ۱۳۲۹ و در زمان شکست شش بر یک مقابل ترکیه در استانبول انجام شده است.
ایران یک بار دیگر در ۴ آبان سال ۱۳۲۸ در امجدیه به مصاف افغانستان رفت و در این مسابقه با ۴ گل پیروز شد و پس از آن، در تقابلهای دو تیم ۷۴ سال وقفه افتاد. این طولانیترین فاصله بین دو تقابل با یک تیم در تاریخ تیم ملی محسوب میشود. آخرین بازی ایران مقابل افغانستان، در کافا ۲۰۲۳ و دوره قبلی همین مسابقات برگزار شد؛ جایی که ایران با ترکیب اصلی، شش بر یک افغانستان را از پیش رو برداشت.