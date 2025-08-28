تیم ملی متفاوت تحت نظر امیر قلعه نویی: از جام جهانی جا نمانی!
نفرات جدید تیم ملی شاید از کمترین شانس برای همراهی در جام جهانی برخوردار باشند.
به گزارش ایلنا، با بررسی لیست تیم ملی برای مسابقات کافا، میتوان به این مسأله پی برد که کادر فنی تیم ملی که رضایت چندانی از حضور در این رقابتها ندارد، تصمیم گرفته تا با ترکیبی از بازیکنان اصلی و بازیکنان جوان و تازهوارد، پا به این مسابقات بگذارد. ۱۲ تغییر نسبت به آخرین لیست ایران برای دو جدال با قطر و کره شمالی در مقدماتی جام جهانی، نشان میدهد که تیم ملی ایران در کافا، تا چه اندازه با تیمی که موفق به صعود به جام جهانی شد متفاوت است و نکته جالب اینجاست که امیر قلعهنویی اعتقاد داشت که بازیکنان حاضر در مقدماتی، باید پاداش زحمات خود را با حضور در جام جهانی دریافت کنند.
1- شاکله اصلی
دور از تاجیکستان
پیش از این در مطالب ایران ورزشی به این موضوع اشاره کرده بودیم که لیست تیم ملی برای کافا، تفاوت زیادی با لیست تیم در مسابقات مقدماتی جام جهانی خواهد داشت و این موضوع، یکپارچگی تیم برای تدارکات پیش از جام جهانی را زیر سؤال میبرد. با توجه به مصدومیت بازیکنان و حضور برخی از چهرههای جوان در تیم ملی امید و البته خط قرمز عجیبی که قلعهنویی روی برخی بازیکنان تیم کشید، میتوان گفت که در مجموع ۱۷ بازیکن تیم با سابقه دعوت شدن در مقدماتی جام جهانی، جایی در کافا ندارند. سیدحسین حسینی، سیدمجید حسینی، سعید عزتاللهی، محمد کریمی، علی قلیزاده، مهدی قایدی و سردار آزمون که بهجز کریمی همگی سابقه بازی در جام جهانی را دارند، مصدومان این اردوی تیم ملی هستند. محمد خلیفه، دانیال ایری، محمدمهدی زارع، امیرمحمد رزاقینیا، جواد حسیننژاد و سعید سحرخیزان نیز به دلیل حضور در تیم زیر ۲۳ سال ایران، نمیتوانند تیم ملی را همراهی کنند.
2- خانهتکانی در خط دفاع
نکته اصلی اما عدم دعوت از برخی بازیکنانی است که قلعهنویی همواره به آنها اعتقاد داشته؛ از جمله شجاع خلیلزاده که بهجز دو بازی در ترکیب اصلی ایران در تمام مسابقات مرحله نهایی مقدماتی قرار داشت. حردانی که در چهار بازی آخر تیم در مقدماتی دفاع راست اصلی ایران بود، در این لیست غایب است و میلاد محمدی نیز دیگر بازیکن اصلی تیم ملی است که قلعهنویی روی نام او خط قرمز کشیده است. به نظر نمیرسد با توجه به دفاعیات همیشگی قلعهنویی از این بازیکنان و صحبتهای صریح درباره حضور حردانی در برنامه دفاعی تیم ملی، این بازیکنان به طور کامل از لیست تیم ملی کنار گذاشته شده باشند و صرفاً، برای کافا به بازیکنان تازه فرصت داده شده است؛ اما نکته اینجاست که چرا در خط میانی و خط حمله، شاهد این موضوع نبودهایم؟
3-علاقه به حضور لژیونرهای بدون تیم
یک سال پیش در همین روزها بود که دعوت شدن علیرضا جهانبخش و سامان قدوس در حالی که تیم جدیدی نداشتند، مورد نقد رسانههای ورزشی قرار گرفت و حالا برای کافا نیز این موضوع تکرار شده است. مهدی طارمی در حالی که هنوز تیم جدید خود را مشخص نکرده، در لیست تیم ملی قرار دارد و علیرضا جهانبخش نیز که در بازار به عنوان یک بازیکن آزاد در دسترس است، با وجود اینکه تمرینات خود را به صورت انفرادی دنبال میکند در لیست تیم ملی حضور دارد. حضور این دو بازیکن باتجربه، باعث شده تا از میزان توفیق اجباری مصدومیت بازیکنان برای کاهش میانگین سنی تیم ملی کاسته شود و میانگین این لیست، به ۲۷.۹ برسد. جالب اینکه امین حزباوی و آریا یوسفی، تنها بازیکنان زیر ۲۳ سال حاضر در لیست هستند و ۶۰ درصد از لیست را بازیکنان ۲۳ تا ۲۸ سال تشکیل میدهند. همچنین به طور کلی ۲۰ بازیکن از لیگ داخلی، ۶ بازیکن لژیونر و یک بازیکن بدون تیم به این اردو دعوت شدهاند. مطمئناً دیدار با افغانستان، هند و تاجیکستان، نمیتواند آزمونی جدی برای تیم ملی پیش از جام جهانی باشد و ناتوانی در نهایی کردن بازی تدارکاتی معتبر و سطح بالا، باعث شد تا ایران به ناچار در این رقابتها شرکت کند. حالا باید دید که آیا عملکرد بازیکنان در این رقابتهای نهچندان سطح بالا، میتواند به فوتبال ایران و تیم ملی کمک کند یا کادرفنی، توجه چندانی به آنچه در این رقابتها رخ خواهد داد، نمیکند.
4- عجایب بازیکنان جدید
در بین بازیکنان غایب در اردوی قبلی، نام رامین رضاییان توجهات را بیش از هر بازیکن دیگری به خود جلب میکند؛ ستارهای که به نظر نمیرسید در اندیشههای قلعهنویی جایی داشته باشد اما حالا برای اولینبار بعد از جام ملتهای ۲۰۲۳ به تیم ملی دعوت میشود. به نظر میرسد که کافا فرصتی فوقالعاده برای رضاییان خواهد بود تا در غیاب حردانی و محرمی، خود را مهیای حضور در سومین جام جهانی پیاپی کند. نکات جالبی در خصوص دیگر بازیکنان جدید حاضر در این اردو نیز وجود دارد. در این لیست احمد گوهری، مهران احمدی، نیما میرزازاد، محمد خدابندهلو و مجید علیاری برای اولینبار به تیم ملی دعوت شدهاند. این در حالی است که میرزازاد فصل گذشته، دروازهبان ذخیره سپاهان بود و این فصل نیز تنها یک بازی برای مس انجام داده است؛ از سویی دیگر علیاری تاکنون در ترکیب سپاهان نیمکتنشین بوده و حضور او، تعجببرانگیز محسوب میشود. مهدی تیکدری و علیرضا کوشکی نیز بازیکنانی هستند که با عملکرد خوب در لیگ، شایستگی حضور در فهرست اولیه تیم ملی را داشتند و باید از این فرصت به خوبی استفاده کنند.