سیدبندی لیگ قهرمانان اروپا مشخص شد
کمتر از 24 ساعت تا قرعهکشی لیگ قهرمانان اروپا باقی مانده است.
به گزارش ایلنا، راهیابی 32 تیم به لیگ قهرمانان اروپا در فصل آینده قطعی شده است.
3 تیم از این 32 تیم تکلیف صعود خود را دیشب نهایی کردند و نام 4 تیم باقیمانده پس از اتمام بازیهای پلیآف امشب مشخص خواهد شد. پافوس قبرس، بودوگلیمت نروژ و غیرتآلماتی قزاقستان صعود خودشان به این مسابقات را قطعی کردند.
سیدبندی مسابقات امسال به مانند سالهای گذشته نیست و تیمها تنها به لزوم قهرمانی در لیگ داخلی در سید اول قرار نمیگیرند و همه چیز بر اساس رنکینگ یوفا مشخص شده.
برای مثال با وجود قهرمانی ناپولی در سریآ، یوونتوس و اینتر در سیدهای بهتری از این تیم قرار دارند و این تیم باید در سید سوم، چشمانتظار قرعههایش باشد.
حتی تاتنهام هم به عنوان قهرمان لیگ اروپا سال گذشته در سید اول مسابقات نیست و در سید سوم حضور دارد.
مبنای این سیدبندی یکی از تیمهای هر 4 بازی امشب است و در صورت تغییر تیم صعودکننده، ممکن است تغییراتی جزئی در جایگاه تیمها حاصل شود.
سید نخست
رئال مادرید
منچسترسیتی
بایرن مونیخ
لیورپول
پیاسجی
اینترمیلان
چلسی
بروسیا دورتموند
بارسلونا
سید دوم
آرسنال
بایرن لورکوزن
اتلتیکومادرید
بنفیکا*
آتالانتا
ویارئال
یوونتوس
آینتراخت فرانکفورت
کلوب بروخه
سید سوم
تاتنهام هاتسپر
پیاسوی آیندهوون
آژاکس
ناپولی
اسپورتینگ
المپیاکوس
اسلاویا پراگ
بودو گلیمت
المپیک مارسی
سید چهارم
کپنهاگن*
پافوس
موناکو
فرنسواروش
گالاتاسرای
غیرت آلماتی
یونیون سنژیلوس
اتلتیک بیلبائو
نیوکاسل