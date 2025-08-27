یک تراکتوری رباط پاره کرد و فصل را از دست داد

خبرگزاری کار ایران
محمد قنبری به دلیل مصدومیت زانو احتمالا در ادامه فصل به میدان نخواهد رفت.

به گزارش ایلنا، محمد قنبری احتمالا بدشانس‌ترین بازیکن این  پنجره نقل و انتقالات است که  بعد از انتقال به پیکان و مس رفسنجان به عنوان بازیکن قرضی، نتوانست رضایتنامه قطعی خود را برای این دو تیم دریافت کند و باشگاه تراکتور برگه فسخ او را به مقصد استقلال خوزستان صادر کرد.

او در تمرینات این تیم حضور داشت اما در یکی از جلسات تمرینی به شدت از ناحیه زانو مصدوم شد و رباط خود را از دست داد تا دوباره این مصدومیت کهنه به سراغش بیاید و این بازیکن را  به اتاق عمل جراحی بفرستد.

قنبری به این ترتیب احتمالا فصل جاری را از دست خواهد داد و باید دید که بعد از طی دوران نقاهت چه زمانی به میادین بازخواهد گشت.

 

