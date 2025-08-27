هشت ملیپوش پرسپولیس در فیفادی
پرسپولیس در پایان هفته دوم مسابقات لیگ برتر، هشت ملیپوش را در سهمیه این باشگاه دارد.
به گزارش ایلنا، سهم ملیپوشان پرسپولیس در فیفادی و مسابقات المپیک، هشت بازیکن داخلی و خارجی است.
پیام نیازمند، محمدحسین کنعانیزادگان، محمد خدابندهلو و علی علیپور در تیم ملی بزرگسالان حضور دارند.
محمدحسین صادقی و سهیل صحرایی در اردوی تیم ملی امید هستند. اوستون ارونوف در تیم ملی ازبکستان و مارکو باکیچ در تیم ملی مونته نگرو، تیمهای کشورشان را در مسابقات رسمی همراهی میکنند.