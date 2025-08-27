خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هشت ملی‌پوش پرسپولیس در فیفادی

هشت ملی‌پوش پرسپولیس در فیفادی
کد خبر : 1679021
لینک کوتاه کپی شد.

پرسپولیس در پایان هفته دوم مسابقات لیگ برتر، هشت ملی‌پوش را در سهمیه این باشگاه دارد.

به گزارش ایلنا، سهم ملی‌پوشان پرسپولیس در فیفادی و مسابقات المپیک، هشت بازیکن داخلی و خارجی است.

پیام نیازمند، محمدحسین کنعانی‌زادگان، محمد خدابنده‌لو و علی علیپور در تیم ملی بزرگسالان حضور دارند.

محمدحسین صادقی و سهیل صحرایی در اردوی تیم ملی امید هستند. اوستون ارونوف در تیم ملی ازبکستان و مارکو باکیچ در تیم ملی مونته نگرو، تیم‌های کشورشان را در مسابقات رسمی همراهی می‌کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور