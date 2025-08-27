تاریخسازی جغرافیایی در چمپیونزلیگ: از قطب شمال تا مرز چین!
فصل ۲۰۲۵/۲۶ لیگ قهرمانان اروپا نه فقط به خاطر فرمت جدید، بلکه به دلیل گسترش جغرافیایی مرزهای خود تاریخی شده است.
به گزارش ایلنا، مرحله جدید لیگ قهرمانان اروپا مرزهای فوتبال قاره سبز را به نقاطی رسانده که تا پیش از این دستنیافتنی به نظر میرسید. صعود بودو/گلیمت نروژ و غیرت آلماتی قزاقستان نهتنها شگفتی ورزشی محسوب میشود، بلکه نقشه جغرافیایی چمپیونزلیگ را هم بازنویسی کرده است.
شمالیترین شهر تاریخ لیگ قهرمانان
بودو با جمعیتی نزدیک به ۵۰ هزار نفر در بالای مدار قطب شمال قرار دارد و با مختصات 67°16'59″N به شمالیترین میزبان تاریخ لیگ قهرمانان بدل شد. پیش از این، رکورد در اختیار شهر تروندهایم و تیم پرافتخار روزنبورگ بود که طی ۱۹ دوره در جام باشگاههای اروپا حضور داشت و حتی در فصل ۱۹۹۶/۹۷ تا مرحله یکچهارم نهایی پیش رفت.
شرقیترین نقطه فوتبال اروپا
در شرق، آلماتی با بیش از دو میلیون جمعیت و مختصات 76°54′54″E رکورد تازهای ثبت کرد. این شهر که تنها ۳۰۰ کیلومتر با مرز چین فاصله دارد، اکنون شرقیترین میزبان تاریخ لیگ قهرمانان است؛ رکوردی که پیشتر در اختیار آستانه پایتخت قزاقستان بود.
مرز غربی؛ جدال لیسبون و رویای جزایر پرتغال
در غرب، رقابت بین همشهریان پرتغالی است. بنفیکا با فاصلهای اندک از ورزشگاه ژوزه آلوالاده (خانه اسپورتینگ) غربیترین میزبان تاریخ لیگ قهرمانان است. اما تیمهایی چون استوریل و حتی باشگاههای جزایر مادیرا (مارتیمو و ناسیونال) یا آزورس (سانتا کلارا) این فرصت را دارند تا مرز فوتبال اروپا را بیش از پیش به سمت اقیانوس اطلس گسترش دهند.
فصل جدید لیگ قهرمانان اروپا نهتنها با فرمت لیگ مرحلهای تازه، بلکه با گسترهای بیسابقه از شمالگان تا مرز چین برگزار خواهد شد. این گسترش جغرافیایی یادآور آن است که فوتبال اروپا همچنان مرزهای تازهای برای فتح در اختیار دارد؛ چه روی زمین سبز، چه روی نقشه جهان.