تیم منتخب هفته دوم لیگ برتر

به گزارش ایلنا، دومین هفته رقابت های لیگ برتر نیز برگزار شد و با نتایجی که رقم خورد، شرایط جدول کمی تغییر کرد. رکورد کم نظیر 20 گل زده در 8 مسابقه نیز از اتفاقات مهم این هفته بود. از طرفی بحث اعلام لیست نهایی تیم ملی برای عزیمت به مسابقات کافا که قرار بود بعد از انجام کامل هفته دوم انجام شود نیز بر انگیزه بازیکنان افزوده بود. هر چند نمایش برخی نفرات بهتر از سایر همتایان بود و توانستند در امتیازگیری این هفته تیم خود نقش موثر ایفا کنند.

دروازه بان

سنگربان پرسپولیس که در هفته اول غایب بود، نخستین حضور رسمی با پیراهن قرمزها را مقابل تیم سابقش تجربه کرد. پیام نیازمند بعد از سال‌ها در نقش جهان به عنوان یار مقابل سپاهان قرار گرفت و توانست نمایشی قابل تحسین از خود نشان دهد. او در این دیداری که سپاهان در دقایقی سوار بر بازی شده بود در مقابل همه حملات شاگردان نویدکیا ایستاد و اینگونه به اولین برد پرسپولیس هم امضا زده باشد.

دفاع میانی

حسین ابرقویی که سورپرایز وحید هاشمیان در ترکیب پرسپولیس بود به خوبی جواب اعتماد سرمربی را داد. او نمایشی کم اشتباه در نقش جهان داشت و به کسب سه امتیاز جلوی سپاهان کمک کرد. مهران موسوی نیز که امسال به فجر سپاسی رفته، روی پیروزی ارزشمند تیمش خوب کار کرد. او هم با حضور به موقع در صحنه های مختلف، جلوی چند خلق موقعیت جدی گل گهر را گرفت.

دفاع چپ

امیرحسین جدی یکی از بهترین روزهای فوتبالی خود را سپری کرد. در روزی که ذوب آهن می‌رفت مقابل استقلال بردی پرگل کسب کند، امیر حسین جدی در دفاع چپ ذوبی‌ها موفق به دو ارسال خطرناک منجر به گل شد. او در همان نیمه اول دو پاس گل داد تا یکی از نفرات کلیدی تیم حدادی‌فر در مصاف خارج از خانه باشد.

دفاع راست

در روز برد طلایی پرسپولیس مقابل سپاهان، سهیل صحرایی با نظر وحید هاشمیان، به جای دفاع وسط، در دفاع راست به میدان رفت و اتفاقا روز خوبی را سپری کرد. او در ضرباهنگ تیمش نقش مثبت داشت و با انتقال توپ‌هایی که انجام داد، اجازه نداد تیم میزبان به آنچه می‌خواهد برسد. البته رامین رضاییان، همتای او در استقلال نیز یکی از بهترین نفرات این تیم بود که اجازه نداد آبی پوشان بازنده هفته دوم شوند. گل او در وقتهای تلف شده نیمه دوم، استقلال را از اولین باخت فصل نجات داد.

خط میانی

شاید به جرأت بتوان گفت خوشبخت ترین هافبک این هفته، حسن شوشتری بود. او جلوی استقلال دو گل زد تا ذوب آهن را در آستانه خلق شگفتی قرار دهد.

میلاد سورگی نیز در شمس آذر موفق ظاهر شد. او در اکثر نبردهای میانه زمین مقابل چادرملو خوب کار کرد و گل لحظه آخری‌اش نیز باعث فرار شمس آذر از شکست شد.

رضا دهقان در روزی که 8 گل بین شاگردان رضایی و اخباری رد و بدل شد، نمایش مثبت داشت. او ضمن اینکه یکی از سریعترین گلهای فصل را به نام خود ثبت کرد و اواسط نیمه دوم یکبار دیگر دروازه میزبان را گشود تا بهترین بازیکن چادرملو لقب بگیرد. بخش مهمی از تک امتیاز چادرملو در این هفته به نام دهقان است.

خط حمله

احسان پهلوان که در بازگشت به ذوب آهن کاپیتان این تیم شده، یکی از بهترین نفرات بازی با استقلال بود. او پاس گل اول را به شکلی هوشمندانه و با سینه برای پویا مختاری فراهم کرد و در طول بازی نیز بارها خط دفاع میزبان را آزار داد.

علیرضا کوشکی وقتی استقلال دو گل شوکه کننده از ذوب آهن دریافت کرده بود، با گلی تماشایی، آبی‌ها را برگرداند. او در نیمه دوم هم وقتی بازی 3-1 بود، در همان دقایق ابتدایی توانست دومین گل استقلال را بزند و در ادامه نیز یکی از حمله وران تیمش بود تا نتیجه را برگرداند. سهم او هم از غنیمت تک امتیازی استقلال زیاد است.

علی علیپور گلزن بالفطره پرسپولیس است که از معدود موقعیت ها نهایت استفاده را می‌کند. او همانطور که هفته اول با گل لحظه آخری جلوی فجر، یک امتیاز به قرمزها هدیه داد، در اصفهان نیز، تنها گل بازی را وارد دروازه سپاهان کرد تا ستاره تیمش باشد و همچنان به عنوان بهترین گلزن پرسپولیس شناخته شود.

با این اوصاف تیم منتخب هفته دوم لیگ برتر شامل این نفرات است:

پیام نیازمند، امیرحسین جدی، حسین ابرقویی، مهران موسوی، سهیل صحرایی، میلاد سورگی، حسن شوشتری، رضا دهقان، علیرضا کوشکی، احسان پهلوان، علی علیپور

