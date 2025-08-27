خبرگزاری کار ایران
قرعه‌کشی لیگ قهرمانان اروپا چطور انجام می‌شود؟

قرعه‌کشی لیگ قهرمانان اروپا چطور انجام می‌شود؟
لیگ قهرمانان اروپا با ادامه فرمت جدیدش وارد فصل جدید می‌شود؛ جایی که ۳۶ تیم به جای گروه‌های سنتی، در یک جدول واحد به مصاف هشت حریف متفاوت می‌روند تا سرنوشت صعود به مرحله حذفی مشخص شود.

به گزارش ایلنا، مرحله گروهی کلاسیک لیگ قهرمانان اروپا از فصل گذشته حذف شده و اکنون ۳۶ تیم در قالب یک مرحله لیگ با هم رقابت می‌کنند. هر تیم در این مرحله با هشت حریف متفاوت روبه‌رو خواهد شد که شامل چهار بازی خانگی و چهار بازی خارج از خانه است.

نحوه قرعه‌کشی بدین شکل است که تیم‌ها بر اساس ضریب انفرادی در چهار گلدان قرار می‌گیرند، به جز قهرمان فصل گذشته که همواره در گلدان اول جای دارد. قرعه‌کشی به‌صورت دستی انجام می‌شود اما نرم‌افزار ویژه یوفا تعیین می‌کند که هر تیم با چه رقبایی دیدار کند و ترتیب بازی‌های خانگی و خارج از خانه چگونه باشد. محدودیت مهم این است که تیم‌ها نمی‌توانند مقابل رقبای هم‌کشوری خود قرار بگیرند و بیش از دو رویارویی میان تیم‌های یک فدراسیون نیز مجاز نیست.

در پایان مرحله لیگ، تیم‌های رتبه‌های ۱ تا ۸ به طور مستقیم راهی یک‌هشتم نهایی می‌شوند و در قرعه‌کشی سیدبندی خواهند شد تا بازی برگشت را در خانه برگزار کنند. تیم‌های رتبه‌های ۹ تا ۲۴ به پلی‌آف صعود می‌کنند؛ در این مرحله تیم‌های ۹ تا ۱۶ در بازی برگشت میزبان تیم‌های رتبه‌های ۱۷ تا ۲۴ خواهند بود. تیم‌هایی که بین رتبه‌های ۲۵ تا ۳۶ قرار بگیرند از گردونه رقابت‌ها کنار می‌روند.

برنامه زمانی کلیدی فصل جدید لیگ قهرمانان به شرح زیر است:

هفته اول مرحله لیگ: ۱۶ تا ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۵

هفته هشتم مرحله لیگ: ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶

پلی‌آف صعود: ۱۷/۱۸ و ۲۴/۲۵ فوریه ۲۰۲۶

یک‌هشتم نهایی: ۱۰/۱۱ و ۱۷/۱۸ مارس ۲۰۲۶

یک‌چهارم نهایی: ۷/۸ و ۱۴/۱۵ آوریل ۲۰۲۶

نیمه‌نهایی: ۲۸/۲۹ آوریل و ۵/۶ می ۲۰۲۶

فینال: ۳۰ می ۲۰۲۶ در بوداپست

این ساختار رقابت‌ها را فشرده‌تر و حساس‌تر از گذشته کرده و هر امتیاز و هر گل می‌تواند سرنوشت تیم‌ها در بزرگ‌ترین تورنمنت باشگاهی اروپا را تغییر دهد.

قیمت دیزل ژنراتور