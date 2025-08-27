رسمی: محرومیت ساپینتو کاهش یافت

به گزارش ایلنا، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در پاسخ به درخواست باشگاه استقلال، مجوز بازگشت ریکاردو ساپینتو، سرمربی پرتغالی این تیم را صادر کرد. این باشگاه با هدف تقویت کادرفنی و با وجود فضاسازی‌های منفی برخی رسانه‌های بیگانه، مذاکراتی با ساپینتو انجام داد که در نهایت به توافق برای بازگشت او منجر شد.

در بیانیه رسمی منتشرشده آمده است که با توجه به ابراز تمایل ساپینتو برای حضور در ایران و همکاری مجدد با استقلال، و همچنین حسن نیت و وفاداری این مربی، باقی‌مانده محرومیت او لغو شده است. کمیته انضباطی با استناد به ماده ۱۲۰۷ مقررات انضباطی و نقش مثبت این تصمیم در فضای اجتماعی و ورزشی کشور، حکم قطعی خود را برای بازگشت وی اعلام کرد.

به این ترتیب، ریکاردو ساپینتو از تاریخ ۱۸ مهرماه به‌صورت رسمی استقلال را هدایت خواهد کرد و در کنار بازیکنان و کادر فنی، آماده رقابت‌های حساس پیش‌روی آبی‌پوشان خواهد شد.

