خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رسمی: محرومیت ساپینتو کاهش یافت

رسمی: محرومیت ساپینتو کاهش یافت
کد خبر : 1678964
لینک کوتاه کپی شد.

ریکاردو ساپینتو، سرمربی پرتغالی استقلال، با رأی قطعی کمیته انضباطی و پس از رفع موانع، از ۱۸ مهرماه به جمع آبی‌پوشان بازمی‌گردد.

به گزارش ایلنا، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در پاسخ به درخواست باشگاه استقلال، مجوز بازگشت ریکاردو ساپینتو، سرمربی پرتغالی این تیم را صادر کرد. این باشگاه با هدف تقویت کادرفنی و با وجود فضاسازی‌های منفی برخی رسانه‌های بیگانه، مذاکراتی با ساپینتو انجام داد که در نهایت به توافق برای بازگشت او منجر شد.

در بیانیه رسمی منتشرشده آمده است که با توجه به ابراز تمایل ساپینتو برای حضور در ایران و همکاری مجدد با استقلال، و همچنین حسن نیت و وفاداری این مربی، باقی‌مانده محرومیت او لغو شده است. کمیته انضباطی با استناد به ماده ۱۲۰۷ مقررات انضباطی و نقش مثبت این تصمیم در فضای اجتماعی و ورزشی کشور، حکم قطعی خود را برای بازگشت وی اعلام کرد.

به این ترتیب، ریکاردو ساپینتو از تاریخ ۱۸ مهرماه به‌صورت رسمی استقلال را هدایت خواهد کرد و در کنار بازیکنان و کادر فنی، آماده رقابت‌های حساس پیش‌روی آبی‌پوشان خواهد شد.

رسمی: محرومیت ساپینتو کاهش یافت

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور