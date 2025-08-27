خبرگزاری کار ایران
فوری: پایان کار وحید امیری در پرسپولیس

وحید امیری پس از هشت فصل حضور در پرسپولیس به پایان کار خود در این باشگاه رسید.

به گزارش ایلنا، وحید امیری، کاپیتان باتجربه پرسولیس که از ابتدای تابستان گمانه‌زنی‌های زیادی در مورد آینده کارش در این تیم مطرح شده بود، با وجود تمدید قراردادش سرانجام با نظر وحید هاشمیان  در لیست مازاد قرار گرفت و در روزهای تاخیر مذاکرات برای جدای وی در جریان بود.

طبق پیگیری‌های خبرنگار ما جلسه او با مدیران پرسپولیس به پایان رسیده و او بر سر جزئیات جدایی‌اش توافق کرد و به این ترتیب پس از هشت فصل تجره حضور در پرسپولیس و بستن بازوبند کاپیتانی  سرخ‌ها از پرسپولیس جدا شد.

وحید امیری که در ابتدای نقل و انتقالات از تراکتور هم پیشنهاد داشت، درحال حاضر سه پیشنهاد از چادرملو، خیبر و مس رفسنجان دارد و باید دید این بازیکن با تجربه  به تیم شهرش خرم آباد می‌پیوندد یا قرار است مقصد جدید را برگزیند. 

بازیکن سابق تیم ملی ایران در 38 سالگی همچنان توانایی بازی در چند پست را دارد و پیشنهاد مربیگری در پرسپولیس را نیز رد کرد تا به فوتبال خود ادامه دهد و نتواند در پیراهن پرسپولیس از فوتبال خداحافظی کند.

امیری در طی هشت فصل حدود 190 بازی رسمی با پیراهن پرسپولیس را انجام داد  و باید دید چه سرنوشتی در روزهای آینده در انتظارش خواهد بود.

