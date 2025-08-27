من به لیگ برتر اعتقاد دارم
قلعهنویی: تورنمنت کافا مهم است چون لباس «ایران» را میپوشیم
با معرفی بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی به کادر فنی، مرحله جدید برنامههای آمادهسازی تیم ملی فوتبال آغاز شد.
به گزارش ایلنا به نقل از رسمی فدراسیون فوتبال، بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی پیش از ظهر امروز خود را به کادر فنی معرفی کردند. بازیکنان پس از ورود به اردوی تیم ملی با خوش آمد سرمربی تیم ملی روبهرو شدند.
در ابتدای تشکیل اردو، مهدی تاج رییس فدراسیون فوتبال و امیر قلعهنویی سرمربی تیم ملی برای بازیکنان به صحبت پرداختند و پس از این بخش تمرین ریکاوری ملیپوشان آغاز شد.
امیرقلعه نویی پیش از شروع تمرین خطاب به ملی پوشان گفت: کسانی که به اردوی تیم ملی دعوت شدند لیاقت داشتند و من به شما باور دارم. آینده تیم ملی هستید اما این نکته مهم را توجه داشته باشید که روی شما برند «ملی» قرار گرفته و باید رعایت بیش از پیش مسایل اخلاقی را مورد توجه قرار دهید. احترام به بزرگتر را مثل همیشه رعایت کنید. نتیجه در فوتبال تمام میشود اما احترام و مرام و اخلاق پسندید به جا میماند.
سرمربی تیم ملی کشورمان در ادامه تاکید کرد: درسال جام جهانی عملکرد فنیتان بسیار مهم است. من به لیگ برتر اعتقاد زیادی دارم و هر بازیکنی به افکار تاکتیکی تیم ملی بخورد به تیم دعوت خواهد شد.
سرمربی تیم ملی با تاکید بر کیفیت بالای فنی ملی پوشان در باشگاهها گفت: حالا که به تیم ملی دعوت شدید توقع از شما بالاتر رفته است و از شما انتظار میرود در بازیهای باشگاهی عملکرد فنی بهتری از خود به جا بگذارید.
سرمربی تیم ملی با اشاره به تورنمنت کافا گفت: همه بازیها برای تیم ملی مهم است چون پیراهن تیم ملی را بر تن میکنیم و سرود کشورمان نواخته میشود بنابراین باید در همه بازیها با حداکثر توان به میدان برویم.