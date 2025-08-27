ماجرای مصدومیت سیدحسین حسینی چه بود؟

به گزارش ایلنا، با وجود اینکه نام سیدحسین حسینی در بین دروازه‎‌بان های دعوت شده به اردوی تیم ملی برای فیفادی شهریور و تورنمنت کافا وجود داشت، اما فدراسیون فوتبال صبح امروز در خبری غیرمنتظره اعلام کرد که دروازه‌بان باتجربه سپاهان به دلیل آسیب دیدگی در این اردو غایب است و احمد گوهری جایگزین او شد.

خبر مصدومیت حسینی در شرایطی اعلام شده که او دو روز پیش در مسابقه سپاهان و پرسپولیس برای طلایی پوشان به میدان رفت.

حسینی در تمرین روز قبل از بازی با پرسپولیس در یک صحنه احساس درد کرده و از تمرین کردن دست کشیده است. با این حال این دروازه‌بان به خاطر حساسیت بالای بازی با پرسپولیس به کادرفنی اعلام کرده که با وجود درد در پای خود به میدان خواهد رفت.

این گلر باتجربه در مسابقه با پرسپولیس هم با دردی که در قسمت کشاله خود احساس می‌کرد، به میدان رفت و به گفته یکی از اعضای کادرپزشکی سپاهان در دقایق پایانی مسابقه این درد بعد از چند ضربه دروازه تشدید شده است.

با تشخیص پزشکان بعد از بازی سپاهان وپرسپولیس، سیدحسین از پای مصدوم خود MRI گرفت و مشخص شد که او با کشیدگی همسترینگ روبه رو است و مدتی کوتاه باید دوران نقاهت را طی کند.

در نهایت حسینی صبح امروز بعد از دریافت جواب MRI به مرکز تیم های ملی رفت و این مسئله را به اطلاع کادرفنی تیم ملی رساند. پس از معاینه مجدد توسط پزشکان تیم ملی، تشخیص آنها استراحت او در اردوی پیش‌رو بود و به همین خاطر کادرفنی از اعزام این دروازه‌بان باتجربه که در نبود بیرانوند گلر شماره یک تیم ملی به حساب می‌آمد، صرف نظر و اقدام به دعوت از احمد گوهری کرد.

