ورود سه بازیکن جدید به اردوی تیم ملی امید

به گزارش ایلنا، با پایان رقابت‌های هفته دوم لیگ برتر فوتبال، محمد خلیفه دروازه بان آلومینیوم اراک و سعید سحرخیزان و امیرمحمد رزاقی نیا بازیکنان استقلال تهران به اردوی تیم ملی امید در دبی امارات اضافه شدند تا این تیم را در آستانه شروع رقابت‌های مرحله مقدماتی جام ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا همراهی کنند.

پیش از این هم کسری طاهری، ستاره پیکان و سهیل صحرای مدافع پرسپولیس به تیم ملی امید اضافه شده بودند.

