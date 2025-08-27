خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

طراحی جدید آدیداس منتشر شد

ساخت توپ‌های فصل جدید چمپیونزلیگ با فیبر ذرت و نیشکر! (عکس)

ساخت توپ‌های فصل جدید چمپیونزلیگ با فیبر ذرت و نیشکر! (عکس)
کد خبر : 1678842
لینک کوتاه کپی شد.

آدیداس جدیدترین توپ‌های رسمی لیگ قهرمانان اروپا و لیگ قهرمانان زنان را برای فصل ۲۰۲۵/۲۶ معرفی کرد.

به گزارش ایلنا، آدیداس توپ رسمی مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا و لیگ قهرمانان زنان فصل ۲۰۲۵/۲۶ را رونمایی کرد. این توپ‌ها از ۲۷ اوت و با پایان دیدارهای پلی‌آف وارد زمین مسابقه می‌شوند. طراحی توپ مردان از آسمان شب و توپ زنان از فضای عمیق و شفق قطبی، به افتخار ستارگان بازی در مسیر رسیدن به بوداپست و اسلو، میزبان فینال‌ها در ماه می الهام گرفته است.

ساخت توپ‌های فصل جدید چمپیونزلیگ با فیبر ذرت و نیشکر! (عکس)

هر دو توپ با ستاره‌های نمادین لیگ قهرمانان روی زمینه سفید طراحی شده‌اند و الهام‌گیری‌های منحصر به فردی از آسمان در آن‌ها دیده می‌شود. توپ لیگ قهرمانان برای مردان با ستاره‌های طلایی و آبی، نماد شجاعت و سرنوشت آسمانی است. توپ زنان با الهام از شفق قطبی، شش‌ضلعی‌های میان ستاره‌ها به رنگ بنفش تیره با گرادیانت سبز نئون و نقوش جریان‌یافته سبز، تکمیل شده و جزئیات نهایی با ستاره‌های صورتی و سفید درخشش عمیق فضایی را به تصویر می‌کشند.

ساخت توپ‌های فصل جدید چمپیونزلیگ با فیبر ذرت و نیشکر! (عکس)

این توپ‌ها مجهز به فناوری‌های پیشرفته آدیداس هستند که شامل:

سطح PRISMA با الگویی برجسته برای دقت و چرخش بهتر؛

پوشش بافت بیرونی برای کنترل کامل و چسبندگی ایمن؛

ساختار CTR-CORE برای دقت، پایداری و حفظ شکل توپ با هسته‌ای از لاستیک طبیعی و بدنه‌ای از پارچه PES دوخته‌شده.

نسخه‌های ۲۰۲۵/۲۶ شامل بیشترین مواد بیو‌بنیان در تاریخ توپ‌های رسمی لیگ قهرمانان هستند و از فیبر ذرت، نیشکر، خمیر چوب و لاستیک استفاده شده، بدون آنکه عملکرد توپ کاهش یابد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور