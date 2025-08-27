به گزارش ایلنا، آدیداس توپ رسمی مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا و لیگ قهرمانان زنان فصل ۲۰۲۵/۲۶ را رونمایی کرد. این توپ‌ها از ۲۷ اوت و با پایان دیدارهای پلی‌آف وارد زمین مسابقه می‌شوند. طراحی توپ مردان از آسمان شب و توپ زنان از فضای عمیق و شفق قطبی، به افتخار ستارگان بازی در مسیر رسیدن به بوداپست و اسلو، میزبان فینال‌ها در ماه می الهام گرفته است.

هر دو توپ با ستاره‌های نمادین لیگ قهرمانان روی زمینه سفید طراحی شده‌اند و الهام‌گیری‌های منحصر به فردی از آسمان در آن‌ها دیده می‌شود. توپ لیگ قهرمانان برای مردان با ستاره‌های طلایی و آبی، نماد شجاعت و سرنوشت آسمانی است. توپ زنان با الهام از شفق قطبی، شش‌ضلعی‌های میان ستاره‌ها به رنگ بنفش تیره با گرادیانت سبز نئون و نقوش جریان‌یافته سبز، تکمیل شده و جزئیات نهایی با ستاره‌های صورتی و سفید درخشش عمیق فضایی را به تصویر می‌کشند.

این توپ‌ها مجهز به فناوری‌های پیشرفته آدیداس هستند که شامل:

سطح PRISMA با الگویی برجسته برای دقت و چرخش بهتر؛

پوشش بافت بیرونی برای کنترل کامل و چسبندگی ایمن؛

ساختار CTR-CORE برای دقت، پایداری و حفظ شکل توپ با هسته‌ای از لاستیک طبیعی و بدنه‌ای از پارچه PES دوخته‌شده.

نسخه‌های ۲۰۲۵/۲۶ شامل بیشترین مواد بیو‌بنیان در تاریخ توپ‌های رسمی لیگ قهرمانان هستند و از فیبر ذرت، نیشکر، خمیر چوب و لاستیک استفاده شده، بدون آنکه عملکرد توپ کاهش یابد.

