محمد نوری، پیشکسوت باشگاه استقلال، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا ، درباره شرایط این تیم پس از دیدار برابر ذوب‌آهن، به تحلیل عملکرد بازیکنان و کادر فنی پرداخت و تأکید کرد که استقلال با پتانسیل فعلی‌اش می‌تواند به یکی از مدعیان اصلی قهرمانی تبدیل شود.

او در ابتدا درباره شرایط کلی تیم گفت:«استقلال بازیکنان جدید و خارجی خوبی جذب کرده است، اما هنوز به هماهنگی کامل نرسیده‌اند. طبیعی است که این هماهنگی زمان می‌برد.یاسر آسانی فوق‌العاده بود و همان حضور کوتاهش نشان داد چه بازیکن باکیفیت و سطح بالایی است. موسی جنپو هم هنوز جا نیفتاده، ولی به‌مرور با تیم هماهنگ می‌شود و تأثیر بیشتری خواهد گذاشت. در کل از نظر کیفی بازیکنان خارجی بد نیستند و با گذشت چند هفته، روند تیم بهتر خواهد شد.»

او درباره تفاوت استقلال در دو نیمه بازی با ذوب‌آهن توضیح داد:«در نیمه اول کمی حریف را دست‌کم گرفته بودیم و اشتباهات فردی باعث شد گل بخوریم. اما در نیمه دوم شرایط کاملاً تغییر کرد. توپ و میدان دست استقلال بود و توانستیم بازی را به دست بگیریم. نبود ساپینتو کنار خط هم بی‌تأثیر نبود. مربی وقتی کنار زمین نیست، نمی‌تواند تفکراتش را به بازیکنان منتقل کند و این روی عملکرد تیم تأثیر می‌گذارد. شنیده‌ام که از بازی بعدی او کنار خط خواهد بود و مطمئنم این موضوع کمک زیادی به روند تیم می‌کند.»

نوری در ادامه به تعویض‌ها و عملکرد کادر فنی پرداخت و گفت:«ساپینتو مربی‌ای است که تفکرات هجومی دارد و همین سبک را هواداران دوست دارند. دیروز هم دیدید که تیم سه گل زد. اما در خط دفاعی نیاز به بهبود داریم و باید روی آن کار کنیم. موضوع دیگر هم بازی نکردن صالح حردانی است. او یکی از بهترین بازیکنان ماست و نبودنش برای هواداران علامت سؤال شده است. البته مسائل فنی در اختیار مربی است و او تصمیم می‌گیرد، ولی امیدوارم حردانی دوباره به ترکیب برگردد.»

پیشکسوت استقلال در ادامه درباره عملکرد آدان، دروازه‌بان جدید این تیم گفت:«دروازه‌بان با همه پست‌ها فرق دارد. آدان تازه دومین بازی‌اش را انجام داده و به زمان نیاز دارد تا با تیم هماهنگ شود. بعضی‌ها می‌گویند سنش بالاست، اما وقتی آماده باشد حتی در ۴۰ سالگی هم می‌تواند خوب کار کند. گل‌هایی که خوردیم بیشتر به خط دفاعی مربوط بود و تقصیر او نبود. الان مهم‌ترین کار این است که به او روحیه بدهیم. هواداران باید از آدان حمایت کنند تا با اعتمادبه‌نفس بیشتری درون دروازه قرار بگیرد.»

او در پایان درباره آینده استقلال و شرایط مدیریتی تیم اظهار کرد:«خیلی به این تیم امیدوارم. تفاوت امسال با فصل گذشته این است که از نظر مالی مشکلی نداریم. هلدینگ خلیج فارس و آقای شریعتمداری حمایت خیلی خوبی کرده‌اند. بدهی‌های قدیمی پرداخت شده، رضایت‌نامه بازیکنان گرفته شده و تیم با خیال راحت کار می‌کند. این شرایط به تیم آرامش داده و حالا فقط مانده که با حمایت هواداران و اتحاد همه‌جانبه، ساپینتو بتواند تفکراتش را کامل در تیم پیاده کند. مطمئنم استقلال یکی از مدعیان اصلی قهرمانی است و اگر همین مسیر ادامه پیدا کند، می‌توانیم در پایان فصل جشن قهرمانی بگیریم.»

