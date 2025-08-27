نیمار و مربی جدید سانتوس: چالشی برای احیای جادو در ویلا بلمیرو

به گزارش ایلنا، در کنفرانس خبری معارفه خوان پابلو وویوودا، همه نگاه‌ها به ستاره بی‌چون‌وچرای تیم، نیمار جونیور، دوخته شده بود. این مربی ۴۹ ساله که در سال ۲۰۲۴ با فورتالزا عملکردی درخشان داشت، حالا وظیفه دارد تیمی را که در جدول برازیلرائو برای بقا می‌جنگد، به روزهای اوج بازگرداند. اما محور اصلی صحبت‌های او، چالش هدایت نیمار در این مسیر دشوار بود.

نیمار، شماره ۱۰ سانتوس، به دلیل مصدومیت جدیدی که این روزها گریبان‌گیرش شده، از تمرینات دور مانده و حضورش در بازی حساس یکشنبه مقابل فلومیننزه در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. این دیدار، اولین آزمون وویوودا به عنوان سرمربی تیمی است که دیگر جایی برای اشتباه ندارد. سانتوس که در حال حاضر با بحران دست‌وپنجه نرم می‌کند، برای فرار از خطر سقوط به رتبه‌های بالاتر جدول نیاز دارد.

وویوودا در کنفرانس خبری با صراحت از چالش کار با نیمار سخن گفت: «نیمار در بارسلونا به خاطر هم‌تیمی‌هایش و استعداد بی‌نظیرش درخشید، اما در سانتوس؟ درخشش او یک چالش واقعی است.» او که پیش‌تر تجربه‌ای موفق در فورتالزا داشت، با این حال خوش‌بین است و نیمار را نه یک مشکل، بلکه راه‌حل می‌داند. او افزود: «نیمار بازیکنی است که توپ را می‌خواهد، به‌ویژه در لحظات سخت. وظیفه من این است که او را حمایت کنم و کل تیم را به هماهنگی برسانم. با او صحبت کردم؛ او به سانتوس متعهد است. حتی با الکساندر (یکی از اعضای کادر فنی) هم صحبت کردم و اولین موضوعی که درباره‌اش حرف زدیم، نیمار بود. همه ما می‌دانیم این سال برای او چه معنایی دارد. فرزندانم از طرفداران او هستند.»

وویوودا که شیفته توانایی‌های نیمار است، معتقد است کار با این ستاره جهانی درس‌های زیادی برایش خواهد داشت: «نیمار را بازیکنی تعیین‌کننده می‌بینم، کسی که از بازی لذت می‌برد و تماشاگران را هم سرگرم می‌کند. او از معدود بازیکنانی است که این توانایی را دارد. این جوهره فوتبال است. من از کار با نیمار یاد خواهم گرفت، یاد می‌گیرم که بودن کنار چنین بازیکنی چه حسی دارد.»

به نظر می‌رسد مربی جدید سانتوس قصد دارد جایگاه نیمار در زمین را تغییر دهد، شاید با نزدیک‌تر کردن او به محوطه جریمه و آزاد کردنش از وظایف دفاعی. وویوودا در این باره گفت: «نیمار بازیکن معمولی نیست؛ او یکی از بهترین‌های جهان است که با استعداد و فروتنی‌اش به همه‌چیز رسیده. می‌خواهم به او کمک کنم. او عاشق سانتوس است و سانتوس هم او را دوست دارد. این‌که در این مقطع به سانتوس بازگشته، ارزش بزرگی دارد. نیمار را کجا می‌بینم؟ او می‌تواند در هر پستی بازی کند. ما باید او را بهتر بشناسیم.»

