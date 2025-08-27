ادامه اعتصاب ایساک برای انتقال به لیورپول
الکساندر ایساک به باشگاه نیوکاسل اعلام کرده تا زمانی که انتقالش به لیورپول نهایی نشود به اعتصاب خود ادامه خواهد داد.
به گزارش ایلنا، روزنامه تلگراف خبر داد که ایساک، مهاجم سوئدی نیوکاسل، رسماً خواستار انتقال به لیورپول شده و حاضر نیست به تمرینات بازگردد مگر این انتقال پیش از پایان بازار تابستانی قطعی شود. این بازیکن که سابقه درخشان در رئال سوسیهداد دارد، در دو دیدار اخیر مقابل استونویلا و لیورپول غایب بود و هواداران نیوکاسل نارضایتی خود را نسبت به رفتار او نشان دادهاند. او همچنین بازی آینده برابر لیدز را نیز از دست خواهد داد.
نیوکاسل تاکنون تنها یک پیشنهاد رسمی از لیورپول دریافت کرده که حدود ۱۲۷ میلیون یورو بوده اما آن را رد کرده است. مدیران این باشگاه با حمایت صندوق سرمایهگذاری عمومی عربستان (PIF) رقم ۱۷۰ میلیون یورو را برای فروش ایساک تعیین کردهاند. با وجود انتظار برای پیشنهاد دوم لیورپول، منابع نزدیک به باشگاه مرسیسایدی تاکید دارند که آنها حاضر به پرداخت چنین مبلغی نخواهند بود.
در همین حال، هیأتی از PIF به همراه جیمی روبن، یکی از مالکان باشگاه، با حضور در منزل ایساک تلاش کردند او را متقاعد به بازگشت به تمرینات کنند. با این حال، این مهاجم ۲۴ ساله تصمیم قطعی خود را گرفته که تنها در صورت پیوستن به لیورپول از اعتصاب دست خواهد کشید.
به این ترتیب، سرنوشت آینده ایساک باید تا پایان مهلت نقلوانتقالات در روز دوشنبه اول سپتامبر مشخص شود. در همین زمان، ادی هاو سرمربی نیوکاسل نیز خواستار حل سریع این بحران شده تا بتواند روی گزینههای جانشین مانند استراند لارسِن از ولورهمپتون، یوهان ویسا از برنتفورد و نیکلاس جکسون مهاجم چلسی تمرکز کند.