خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام ستاره استقلال: بهترین‌ها در راه است

پیام ستاره استقلال: بهترین‌ها در راه است
کد خبر : 1678805
لینک کوتاه کپی شد.

بازیکن تازه‌وارد استقلال پس از نخستین حضور رسمی‌اش در ترکیب آبی‌پوشان، پیامی در فضای مجازی انتشار کرد.

به گزارش ایلنا، موسی جنپو، خرید جدید استقلال که در دیدار اخیر این تیم برای نخستین بار به میدان رفت، با حمایت گسترده هواداران مواجه شد. این بازیکن که در نیمه دوم وارد زمین شد، در همان دقایق نخست حضورش توانست توجه سکوها را به خود جلب کند و با بازی پرانرژی و جنگندگی، تحسین هواداران را برانگیزد.

جنپو پس از پایان مسابقه با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود نوشت:

پیام ستاره استقلال: بهترین‌ها در راه است

«روحیه تیمی عالی، مبارزه تا پایان و حمایت شگفت‌انگیز هواداران؛ بهترین‌ها در راه است، خانواده آبی.»

تشویق ایستاده هواداران استقلال در پایان بازی نشان داد که این بازیکن در مدت کوتاهی توانسته جایگاهی ویژه در قلب طرفداران پیدا کند و او را یکی از امیدهای فصل جدید دانستند.

با این عملکرد امیدوارکننده و حمایت پرشور سکوها، انتظار می‌رود جنپو در ادامه رقابت‌ها نقش کلیدی‌تری در برنامه‌های تاکتیکی ریکاردو ساپینتو ایفا کند و به مهره‌ای ثابت در ترکیب استقلال تبدیل شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور