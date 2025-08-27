به گزارش ایلنا، موسی جنپو، خرید جدید استقلال که در دیدار اخیر این تیم برای نخستین بار به میدان رفت، با حمایت گسترده هواداران مواجه شد. این بازیکن که در نیمه دوم وارد زمین شد، در همان دقایق نخست حضورش توانست توجه سکوها را به خود جلب کند و با بازی پرانرژی و جنگندگی، تحسین هواداران را برانگیزد.

جنپو پس از پایان مسابقه با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود نوشت:

«روحیه تیمی عالی، مبارزه تا پایان و حمایت شگفت‌انگیز هواداران؛ بهترین‌ها در راه است، خانواده آبی.»

تشویق ایستاده هواداران استقلال در پایان بازی نشان داد که این بازیکن در مدت کوتاهی توانسته جایگاهی ویژه در قلب طرفداران پیدا کند و او را یکی از امیدهای فصل جدید دانستند.

با این عملکرد امیدوارکننده و حمایت پرشور سکوها، انتظار می‌رود جنپو در ادامه رقابت‌ها نقش کلیدی‌تری در برنامه‌های تاکتیکی ریکاردو ساپینتو ایفا کند و به مهره‌ای ثابت در ترکیب استقلال تبدیل شود.

