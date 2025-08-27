پیشنهاد ۵۰ میلیونی چلسی برای ستاره بارسلونا

به گزارش ایلنا، نشریه اتلتیک فاش کرده که چلسی برای جذب فرمین لوپز پیشنهادی ۵۰ میلیون یورویی روی میز گذاشته و در کنار آن حقوقی بسیار بالاتر از شرایط فعلی‌اش در بارسلونا به او پیشنهاد داده است. این در حالی است که بارسلونا هنوز هیچ نامه رسمی از سوی باشگاه انگلیسی دریافت نکرده اما به خوبی از جدی بودن این پیشنهاد مطلع است.

سیاست بارسلونا در این زمینه مشخص است. مدیران و کادرفنی مخالف جدایی لوپز هستند و هانسی فلیک سرمربی تیم نیز در نشست خبری اخیر خود پیش از دیدار برابر لوانته تأکید کرد که به فرمین و مارک کاسادو نیاز دارد. با این وجود، باشگاه کاتالانی همواره اعلام کرده که اگر بازیکنی پیشنهاد جدی دریافت کند و خودش تمایل به جدایی نشان دهد، مانع او نخواهد شد.

جدایی احتمالی این هافبک برخلاف مورد اینیگو مارتینز می‌تواند درآمد قابل توجهی برای بارسلونا داشته باشد. چرا که لوپز محصول آکادمی لاماسیا است و کل مبلغ انتقال او به‌عنوان سود خالص در دفاتر مالی باشگاه ثبت می‌شود. این موضوع به بارسا کمک خواهد کرد تا مشکلات اقتصادی و محدودیت‌های فرپلی مالی را پشت سر بگذارد و امکان جذب بازیکنان جدید را پیدا کند.

فرمین لوپز در عین حال از شرایط ورزشی خود نیز رضایت کامل ندارد. او در دیدار اخیر مقابل لوانته حتی یک دقیقه هم بازی نکرد و در هفته نخست برابر مایورکا تنها نیمه اول در زمین حضور داشت. علاوه بر این، شایعاتی درباره سردی روابط او با برخی هم‌تیمی‌ها از جمله گاوی در جریان تور آسیایی منتشر شده که می‌تواند در تصمیم او تأثیرگذار باشد.

گزارش‌ها حاکی است که نمایندگان لوپز ۴۸ ساعت فرصت خواسته‌اند تا درباره این پیشنهاد تصمیم‌گیری کنند. او در جام خوان گامپر بر تمایل خود به ماندن در بارسلونا تأکید کرده بود، اما اکنون با پیشنهاد سنگین چلسی دوباره به فکر فرو رفته است.

