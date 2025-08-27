به گزارش ایلنا، وضعیت جانلوییجی دوناروما در روزهای پایانی نقل‌وانتقالات همچنان مبهم است. دروازه‌بان ایتالیایی که پیش‌تر با منچسترسیتی به توافق شخصی رسیده، پس از خداحافظی از هواداران پاریس در بازی مقابل آنژه عملاً دوران چهار ساله حضورش در پارک دو پرنس را پایان‌یافته می‌بیند. با این حال، انتقال او به دلیل عدم پیشرفت مذاکرات میان دو باشگاه هنوز رسمی نشده است.

لوئیس انریکه پیش از دیدار سوپرجام اروپا به دوناروما اطلاع داده بود که دیگر در برنامه‌هایش جایی ندارد. خرید لوکاس شوالیه از لیل با مبلغ ۴۰ میلیون یورو (۵۵ میلیون همراه با پاداش‌ها) هم مهر تأییدی بر پایان حضور او در ترکیب اصلی قهرمان اروپا بود.

در سوی دیگر، منچسترسیتی پس از جذب ترافرود با ۳۱ میلیون یورو، انتقال دوناروما را منوط به جدایی ادرسون کرده است. مذاکرات سیتی با گالاتاسرای برای فروش دروازه‌بان برزیلی کند پیش می‌رود و تا زمانی که این معامله انجام نشود، جذب دوناروما نیز قفل خواهد بود.

این شرایط پاری‌سن‌ژرمن را در وضعیتی دشوار قرار داده زیرا نه قصد دارند بازیکنی خارج از برنامه را نیم‌فصل روی نیمکت نگه دارند و نه پیشنهادی مطابق انتظارشان دریافت کرده‌اند.

پاریسی‌ها برای فروش دوناروما رقمی در حدود ۳۰ میلیون یورو طلب کرده‌اند، در حالی که اولین پیشنهاد سیتی کمتر از ۲۰ میلیون یورو بوده و با خواسته فرانسوی‌ها فاصله زیادی دارد. منابع نزدیک به مذاکرات به روزنامه اکیپ گفته‌اند که سیتی قصد ندارد برای این انتقال هزینه‌ای فراتر از انتظار انجام دهد و تنها در صورت خروج ادرسون پرونده این انتقال به جریان خواهد افتاد.

با توجه به پایان یافتن مهلت نقل‌وانتقالات فرانسه در روز دوشنبه ساعت ۲۳، فشارها بر هر دو باشگاه افزایش یافته و تکلیف آینده دوناروما در روزهای پایانی بازار روشن خواهد شد. تنها موضوع قطعی، پایان همکاری قطعی او با پاری‌سن‌ژرمن است و بازگشت به ترکیب این تیم دیگر امکان‌پذیر نیست.

انتهای پیام/