چهار باشگاه لیگ یک به دلیل تخلف در ثبت قراردادها جریمه شدند
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال آرای خود را درباره شکایت سازمان لیگ علیه چند باشگاه لیگ دسته اول صادر کرد.
به گزارش ایلنا، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال پس از بررسی شکایت رسمی سازمان لیگ، چهار باشگاه بعثت کرمانشاه، مس سونگون، پارس جنوبی جم و نفت و گاز گچساران را به دلیل رعایت نکردن مقررات مربوط به ثبت قرارداد بازیکنان در سامانه سازمان لیگ، متخلف شناخت.
بر اساس رأی اعلامشده، این باشگاهها با وجود تذکرات مکرر، تا پایان مهلت مقرر نسبت به ثبت حداقل ۱۶ قرارداد بازیکن اقدام نکردهاند. همچنین برخی از این باشگاهها گزارشهای مربوط به وضعیت تیم و قراردادهای کادر فنی را نیز در زمان تعیینشده به سازمان لیگ ارائه نکردهاند که این موضوع در حکم کمیته انضباطی به عنوان قصور مدیریتی و تخلف اداری شناخته شده است.
مطابق با مفاد مواد ۵۱ و ۱۱۷ آییننامه انضباطی فدراسیون فوتبال، هر یک از باشگاههای یادشده به پرداخت مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند. این مبلغ باید ظرف مهلت قانونی به حساب فدراسیون فوتبال واریز شود.
در بخشی دیگر از رأی آمده است که چنانچه هر یک از این باشگاهها نسبت به رأی صادره معترض باشند، میتوانند ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ، درخواست تجدیدنظرخواهی خود را به کمیته استیناف ارائه کنند.
کمیته انضباطی در پایان تأکید کرده است که رعایت کامل دستورالعملها و قوانین ثبت قراردادها از سوی باشگاهها الزامی است و هرگونه تخطی در این زمینه میتواند پیامدهای جدیتری از جمله کسر امتیاز و محرومیت از نقلوانتقالات را برای تیمها به همراه داشته باشد.