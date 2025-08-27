خبرگزاری کار ایران
English العربیه
با مصدومیت حسینی: گوهری به تیم ملی فوتبال دعوت شد

با مصدومیت سید حسین حسینی، احمد گوهری به اردوی تیم ملی دعوت شد.

به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، با گذشت دو هفته از شروع لیگ برتر، آسیب‌دیدگی سید حسین حسینی دروازه‌بان تیم سپاهان باعث جا ماندن این بازیکن از اردوی تیم ملی در فیفا دی شهریور شد.

با آسیب‌دیدگی این بازیکن و تشخیص پزشکان، سید حسین حسینی اردوی تیم ملی را از دست داد تا با نظر کادر فنی احمد گوهری جایگزین حسینی شود.

گوهری امروز به اردوی تیم ملی اضافه خواهد شد و تیم را در تورنمنت کافا همراهی خواهد کرد.

