پایان رویای استقلال: لینکلن به تیم وینیسیوس رفت
در حالیکه نام لینکلن هنریکه در روزهای اخیر به عنوان هدف نقلوانتقالاتی استقلال مطرح شده بود، فابریزیو رومانو خبر داد این بازیکن به تیم آلوِرکا پرتغال پیوسته است.
به گزارش ایلنا، فابریتزیو رومانو، خبرنگار سرشناس ایتالیایی، اعلام کرد که لینکلن پس از جدایی از فنرباغچه به عنوان بازیکن آزاد راهی تیم آلوِرکا پرتغال شده است. این باشگاه تحت مالکیت وینیسیوس، ستاره رئال مادرید، قرار دارد و قرارداد این بازیکن برزیلی تا ژوئن ۲۰۲۷ امضا شده است.
این در حالی است که استقلال در روزهای گذشته مذاکراتی برای جذب لینکلن داشت و او به عنوان یکی از گزینههای جدی حضور در جمع آبیپوشان مطرح شده بود. با این وجود شرایط خانوادگی این بازیکن مانع اصلی پیوستنش به ایران شد.
مجتبی فریدونی، عضو هیات مدیره استقلال، با انتشار یک استوری در صفحه شخصی خود تصویری از گفتوگویش با ایجنت لینکلن را منتشر کرد که نشان میدهد خانواده این بازیکن به دلیل بارداری همسرش ترجیح میدهند فعلاً در پرتغال بمانند. به همین دلیل، مسیر انتقال او به استقلال به طور کامل بسته شد.
به این ترتیب پروژه جذب لینکلن برای استقلال نهایی نشد و این هافبک تکنیکی برزیلی دوران جدیدی از فوتبال خود را در لیگ پرتغال آغاز خواهد کرد.