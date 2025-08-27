خبرگزاری کار ایران
پاناتینایکوس به دنبال جذب طارمی از اینتر

گزارش‌ها حاکی از آن است که باشگاه پاناتینایکوس یونان برای بررسی شرایط جذب مهدی طارمی از اینتر استعلام گرفته اما هنوز مذاکرات رسمی آغاز نشده است.

به گزارش ایلنا، رسانه‌های ایتالیایی از جمله جانلوکا دی مارتزیو اعلام کردند که باشگاه پاناتینایکوس یونان طی روزهای اخیر علاقه خود را به جذب مهدی طارمی نشان داده و استعلامی از اینتر انجام داده است. با این حال هنوز گفت‌وگوی مستقیمی میان دو طرف برای انتقال رسمی این بازیکن شکل نگرفته است.

طارمی که تابستان گذشته به‌صورت آزاد از پورتو به اینتر پیوست، فصل نخست حضورش در سری آ را ناامیدکننده پشت سر گذاشت و تنها یک گل و دو پاس گل در ۲۶ بازی به ثبت رساند. همین آمار سبب شده این مهاجم ۳۳ ساله در برنامه‌های کریستین کیه‌وو جایی نداشته باشد.

در خط حمله اینتر همچنان لائوتارو مارتینز و مارکوس تورام مهره‌های اصلی به شمار می‌روند و حضور بازیکنان تازه‌ای همچون آنژ-یوان بونی و پیو اسپوزیتو فرصت بازی طارمی را بیش از پیش محدود کرده است.

با وجود این، طارمی هنوز تا تابستان ۲۰۲۷ با اینتر قرارداد دارد و آینده او به تصمیم‌های باشگاه و پیشنهادهایی که در روزهای پایانی نقل‌وانتقالات مطرح خواهد شد، بستگی خواهد داشت.

