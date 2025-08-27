پیروز قربانی: تعطیلی لیگ به ضرر همه است

به گزارش ایلنا، تیم فجر سپاسی شیراز در هفته دوم لیگ برتر موفق شد با نتیجه یک بر صفر از سد گل گهر سیرجان بگذرد. پس از این بازی که در ورزشگاه پارس شیراز برگزار شد، پیروز قربانی، سرمربی فجر سپاسی، در نشست خبری خود به تشریح وضعیت تیمش و تحلیل بازی پرداخت. صحبت‌های او را در ادامه می‌خوانید:«این برد را به همه هواداران که به ورزشگاه آمدند مخصوصا بانوان محترم تبریک میگویم. حیف بود این بازی را نبریم. امیدوارم این حضور تنها به یک بازی ختم نشود و در آینده شاهد اختصاص بخشی ویژه و مناسب‌تر برای بانوان در استادیوم باشیم. از کلیه مسئولان و دست اندرکارانی که برای آماده سازی و برگزاری هرچه بهتر این مسابقه زحمت کشیدند و این ورزشگاه را مهیا کردند، صمیمانه تشکر میکنم.»

قربانی درباره عقب‌نشینی تیمش پس از گل در دو هفته اخیر توضیحاتی ارائه داد. او دلیل این امر را مسائل بدنی و عدم هماهنگی کامل بازیکنان دانست و گفت که برای رفع این نقیصه نیاز به زمان دارند:«خودم را نمی‌توانم گول بزنم. تیم من از لحاظ بدنی به دلیل اینکه بازیکنان در مقاطع زمانی مختلف به ما اضافه شدند، بالانس نیست. در یکسری پست‌ها بازیکن از لحاظ بدنی می‌افتد. سعی می‌کنیم با تعویض‌ها نقیصه را برطرف کنیم و این نیاز به زمان دارد. منتها اینجا لیگ برتر است و ما تا الان با تیم‌های سوم و پنجم پارسال بازی کرده‌ایم که کار بسیار سختی بوده. متاسفانه من بهانه گیر نیستم و با واقعیات زندگی میکنم. انتقاد به عقب نشستن تیم را قبول دارم.»

قربانی ادامه داد و با اشاره به تجربه شخصی‌اش به عنوان مدافع، به هنر دفاع کردن پرداخت و گفت که تیمش در دفاع بسیار خوب عمل کرده است:«من فوتبالی هجومی را دوست دارم اما چون خودم مدافع بودم در فوتبال دفاعی ادعا دارم. پرسپولیس در بازی با ما وقتی عقب نشستیم، همان یک فرصت گیرش آمد. با احترام به آقای تارتار که من شاگرد ایشان بودم تیم گل گهر حتی یک موقعیت هم نداشت. دفاع کردن یک هنر است.»

سرمربی فجر سپاسی درباره بازیکنان و رفع مشکلات تیم نیز اینطور گفت:«ما بر اساس نیازمان یارگیری کردیم. امروز بازیکنانی مانند مهران و ساسان را مثال میزنم که همه توپ‌ها را زدند. این یک هنر است که بازیکنان ما از آن بهره مندند و خدا را شکر که خوب دفاع کردند. مشکل اصلی ما نیاز به زمان دارد. درباره مشکلی که برای عقب نشستن تیم داریم باید با صبر و با انجام تعویضها و آرایشهای مختلف تاکتیکی، که فکر میکنم امروز دو تا سه بار سیستم را تغییر دادیم، این نواقص را برطرف کنیم. خوشبختانه بازیکنان در ۱۰ تا ۱۵ دقیقه پایانی بسیار خوب ایستادگی کردند.»

پیروز قربانی در خصوص صحنه پنالتی که به سود تیمش اعلام شد و همچنین وضعیت داوری در لیگ، از اظهار نظر مستقیم خودداری کرد:«صحنه را ندیدم و نظری ندارم. در مورد مساله داوری، ترجیح میدهم وارد جزئیات نشوم. اگر درباره داور بخواهیم حرف بزنیم در خصوص بازی قبلی هم حرف هایی داریم. تمرکزم روی کاری است که بابتش پول می‌گیرم. حرفی هم بزنم جریمه می‌شوم و به حساب فدراسیون واریز می‌شود. اما به طور کلی، روند کلی داوری خوب بود.»

سرمربی فجر سپاسی به تعطیلات موقت لیگ به خاطر حضور تیم ملی در کافا نیز اینطور واکنش نشان داد:«این وقفه به ضرر همه تیمهاست. در مورد تورنمنت‌هایی مانند آنچه پیش روست، با احترام به نظر آقای قلنویی، باید بگویم که بازی با تیمهایی مانند افغانستان، هند و تاجیکستان دستاورد خاصی برای فوتبال ایران ندارد. تعطیلی لیگ به مدت ۲۰ روز برای چنین تورنمنت‌هایی به نظرم روند خوبی نیست. اگر این بازی‌ها با تیم‌های تاپ اروپایی بود، شاید توجیهی داشت، اما در حال حاضر به نظر من این تورنمنت فقط آمار برد سرمربی تیم ملی را افزایش می‌دهد.»

او در پاسخ به اینکه باز هم یارگیری خواهند داشت یا نه، توضیح داد:«در حوزه نقل و انتقالات، با دقت و مطالعه همانند گذشته عمل خواهیم کرد. اگر بازیکن آزاد مناسب پیدا شود که پاسخگوی نیازهای تیم باشد، قطعا برای جذب او اقدام می‌کنیم.»

قربانی در پایان گفت:«یکبار دیگر از همه کسانی که برای آماده‌سازی این استادیوم شکیل و زیبا زحمت کشیدند، تشکر میکنم. البته طبیعی است که نواقصی وجود دارد که انشالله برطرف خواهد شد. به نظر من فوتبال فارس و شیراز لیاقت چنین استادیوم و فضای پرجنب و جویی را دارد. بعد از سالها، امروز جو فوتبال واقعی را در شیراز احساس کردم و از آن لذت بردم. معتقدم خداوند نیز بر فوتبال نظارت دارد و انشالله شاهد روزهای بهتری خواهیم بود.»

