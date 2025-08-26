اخباری: موفقیت در لیگ برتر به تیمی تعلق میگیرد که کمتر اشتباه کند
سعید اخباری، سرمربی چادرملو اردکان، در نشست خبری پیش از دیدار با شمسآذر قزوین درباره سختیهای بازی خارج از خانه صحبت کرد.
به گزارش ایلنا، سعید اخباری، سرمربی تیم فوتبال چادرملو اردکان، در نشست خبری پیش از دیدار با شمسآذر قزوین، به تشریح شرایط تیمش، چالشهای پیش رو و تأثیر VAR در لیگ برتر پرداخت.
اخباری در ابتدا با تقدیر از هواداران و مردم قزوین گفت: «سلام و خسته نباشید به همه مردم شریف استان قزوین و همچنین هواداران خودمان. متأسفانه در هفته نخست به دلیل میزبانی خارج از استان نتوانستیم از حضور هواداران بهرهمند شویم که این موضوع برای تیم ما دشوار بود. جالب است که فصل گذشته نیز در هفته دوم مقابل شمسآذر خارج از یزد میزبان بودیم و امسال هم شرایط مشابهی داریم، اما این بار ما مهمان هستیم.»
او درباره تیم حریف افزود: «شمسآذر از زمان صعود به لیگ برتر همواره تیمی پرانرژی و حرفهای بوده و بازیکنان باکیفیتی را به فوتبال ایران معرفی کردهاند. بازی در قزوین، با شرایط جغرافیایی و وزش باد، همواره سخت است، اما تیم ما تمرینات خوبی داشته و آماده یک رقابت جذاب و نفسگیر است.»
سرمربی چادرملو در مورد استفاده از VAR در مسابقات لیگ گفت: «از سازمان لیگ بابت اجرای منظم بازیها و اجباری شدن VAR تشکر میکنم. این تصمیم نشان میدهد که فدراسیون و سازمان لیگ به دنبال داشتن یک لیگ پویا و حرفهای هستند. تیمی موفق خواهد بود که بتواند از اشتباهات حریف بهرهبرداری کند.»
او درباره دیدار نخست تیمش توضیح داد:«برخلاف برخی برداشتها، دیدار ما تحت پوشش VAR برگزار شد و داور با کمک این سیستم تصمیم درست را گرفت. کارشناسان داوری نیز صحت پنالتی اعلام شده را تأیید کردند. تیم ما هیچ امتیازی از داوری نبرده و فقط حق قانونی خود را دریافت کرده است. جالب است که فصل گذشته تیم چادرملو کمترین استفاده را از VAR داشت، در حالی که تیمهای بزرگ بیشترین بهره را بردند. عدالت داوری و استفاده برابر از VAR حق همه تیمهاست.»
اخباری در واکنش به پرسشی درباره خصوصی یا دولتی بودن باشگاه گفت: «باشگاه ما زیرمجموعه شرکت صنعتی و معدنی چادرملو است و دولتی محسوب میشود. در عین حال، به همه تیمها احترام میگذاریم؛ چه خصوصی و چه دولتی.»
اخباری در مورد وضعیت تیم و اهداف فصل بیان کرد: «تیم ما از بازیکنانی با تعهد و انگیزه بالا تشکیل شده است. خوشبختانه با وجود زیرساختهای محدود، توانستهایم در سال نخست حضور بدون دغدغه جایگاه خود را حفظ کنیم. هدف ما امسال این است که هیچ تیمی از ما به راحتی عبور نکند و ابتدا سهمیه خود را تثبیت کنیم. فوتبال مثل یک سریال چندقسمتی است و ما اکنون در اپیزود دوم هستیم و امیدواریم نتیجه مطلوبی بگیریم.»
سرمربی چادرملو درباره ترکیب تیم گفت: «تیم ما تغییرات زیادی نداشته است و بازیکنان قدیمی همچنان کنار تیم هستند. پنج یا شش بازیکن جدید اضافه شدهاند که به تدریج هماهنگ خواهند شد. چند بازیکن مصدوم داریم که در اختیار تیم نیستند، اما تعطیلات پیشرو فرصت مناسبی برای آمادهسازی آنهاست.»
اخباری در پایان درباره توقف لیگ برای بازیهای تیم ملی اظهار داشت: «هر تصمیمی که به سود تیم ملی باشد برای ما اولویت دارد. آقای قلعهنویی شناخت و تجربه بیشتری از شرایط ملیپوشان دارند و ما هم وظیفه داریم از برنامههای تیم ملی حمایت کنیم.»