استقلال ۳-۳ ذوب آهن: تساوی هیجان انگیز

به گزارش ایلنا، دیدار هفته دوم لیگ برتر بین استقلال و ذوب‌آهن سه‌شنبه شب در ورزشگاه شهدای شهرقدس با نتیجه پرگل ۳-۳ به پایان رسید.

ذوب‌آهن در نیمه اول با بهره‌گیری از ضدحمله‌های خطرناک خود غافلگیرکننده عمل کرد. پویا مختاری در دقیقه ۱۴ و حسن شوشتری در دقیقه ۲۳ میهمان را دو گل پیش انداختند. علیرضا کوشکی در دقیقه ۳۰ برای استقلال این اختلاف را کاهش داد، اما شوشتری در وقت تلف شده نیمه اول با ضربه‌ای دیدنی نتیجه را به ۳-۱ رساند.

ریکاردو ساپینتو با تعویض های تأثیرگذار در نیمه دوم، با آوردن یاسر آسانی و داکنز نازون تحولی در خط حمله ایجاد کرد. این تغییرات بلافاصله نتیجه داد و کوشکی در دقیقه ۴۹ با پاس نازون گل دوم خود را به ثمر رساند.

استقلال در ادامه نیمه دوم علی‌رغم تسلط بر بازی، تا دقایق پایانی موفق به گل تساوی نشد تا اینکه در دقیقه ۹۰+۴، رامین رضاییان با گلزنی بازی را به تساوی کشاند.

استقلال با این نتیجه ۴ امتیازی شد و در رده سوم جدول جای گرفت. ذوب‌آهن نیز اولین امتیاز فصل خود را کسب کرد و در رده نهم ایستاد.

استقلال: آدان، سهرابیان، آقاسی، جلالی، رضاییان، چشمی (۷۳ رزاقی‌نیا)، اندونگ، کوشکی (۷۸ جنپو)، اسلامی (۷۳ آزادی)، احمدی (۴۶ نازون)، سحرخیزان (۴۶ آسانی)

ذوب‌آهن: پارسا جعفری، نادر محمدی (۵۳ حسینی‌فرد)، قادری، قهرمانی، جدی، زایموویچ (۷۶ برزگر)، پهلوان (۵۳ محمدجواد محمدی)، قاضی‌پور، شوشتری، مختاری، لطیفی

داور: سیدرضا مهدوی

اخطارها: چشمی و سهرابیان (استقلال)، قهرمانی (ذوب‌آهن)

