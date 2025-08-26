چهار سوپرگل در یک نیمه: استقلال 1 - ذوب آهن 3
نیمه اول دیدار تیم های استقلال و ذوب آهن به سود تیم اصفهانی به پایان رسید.
به گزارش ایلنا، نیمه اول دیدار تیمهای استقلال و ذوبآهن در ورزشگاه شهرقدس با نتیجه غافلگیرکننده ۳-۱ به سود میهمان به پایان رسید.
استقلال که بازی را تهاجمی آغاز کرد و فرصتهای خوبی ایجاد نمود، در زدن ضربات نهایی دقت لازم را نداشت. در دقیقه ۱۴، پوریا مختاری برخلاف جریان بازی، ذوبآهن را پیش انداخت.
اگرچه استقلال پس از دریافت گل، بر بازی مسلط شد، اما در دقیقه ۲۳ حسن شوشتری با ضربه سر نتیجه را به ۲-۰ رساند. علیرضا کوشکی در دقیقه ۳۰ با شوت دیدنی خود امید را به آبیپوشان بازگرداند.
در دقایق پایانی نیمه اول و در دقیقه ۴۵+۱، شوشتری روی یک ضربه ایستگاهی گل سوم ذوبآهن را به ثمر رساند تا نیمه اول با نتیجه غیرمنتظره ۳-۱ به سود میهمان به پایان برسد.