چهار سوپرگل در یک نیمه: استقلال 1 - ذوب آهن 3

نیمه اول دیدار تیم های استقلال و ذوب آهن به سود تیم اصفهانی به پایان رسید.

به گزارش ایلنا، نیمه اول دیدار تیم‌های استقلال و ذوب‌آهن در ورزشگاه شهرقدس با نتیجه غافلگیرکننده ۳-۱ به سود میهمان به پایان رسید.

استقلال که بازی را تهاجمی آغاز کرد و فرصت‌های خوبی ایجاد نمود، در زدن ضربات نهایی دقت لازم را نداشت. در دقیقه ۱۴، پوریا مختاری برخلاف جریان بازی، ذوب‌آهن را پیش انداخت.

چهار سوپرگل در یک نیمه: استقلال 1 - ذوب آهن 3

اگرچه استقلال پس از دریافت گل، بر بازی مسلط شد، اما در دقیقه ۲۳ حسن شوشتری با ضربه سر نتیجه را به ۲-۰ رساند. علیرضا کوشکی در دقیقه ۳۰ با شوت دیدنی خود امید را به آبی‌پوشان بازگرداند.

در دقایق پایانی نیمه اول و در دقیقه ۴۵+۱، شوشتری روی یک ضربه ایستگاهی گل سوم ذوب‌آهن را به ثمر رساند تا نیمه اول با نتیجه غیرمنتظره ۳-۱ به سود میهمان به پایان برسد.

