استوری جنجالی مانع از حضور شایان مصلح برابر استقلال

استوری جنجالی مانع از حضور شایان مصلح برابر استقلال
مدافع تیم فوتبال ذوب آهن با حکم محرومیت خود مواجه شده است.

به گزارش ایلنا، شایان مصلح مدافع تیم فوتبال ذوب آهن در آستانه بازی با استقلال با حکم محرومیت خود مواجه شده است. به موجب این حکم که توسط کمیته اخلاق صادر شده، شایان مصلح به مدت 20 روز از همراهی تیمش محروم است.

به نظر می‌رسد که این حکم در پی انتشار یک استوری جنجالی توسط این بازیکن صادر شده است.

استوری جنجالی مانع از حضور شایان مصلح برابر استقلال

در چارچوب هفته دوم لیگ برتر، تا ساعتی دیگر، تیم ذوب آهن اصفهان در تهران مقابل استقلال به میدان خواهد رفت که قطعا شایان مصلح در آن غایب خواهد بود.

گفتنی است شایان مصلح در مصاف هفته اول تیمش با پیکان نیز با نظر قاسم حدادی فر، کار را از روی نیمکت دنبال کرد.

