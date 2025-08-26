خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دو ستاره جوان لیگ راهی دبی شدند

دو ستاره جوان لیگ راهی دبی شدند
کد خبر : 1678472
لینک کوتاه کپی شد.

دو بازیکن لیگ برتری تیم ملی امید به اردوی ایران در امارات اضافه شدند.

به گزارش ایلنا،  سهیل صحرایی بازیکن پرسپولیس و کسری طاهری بازیکن پیکان تهران با پایان بازی های باشگاهی خود در هفته دوم لیگ برتر ایران وارد دبی امارات شدند تا به جمع شاگردان امید روانخواه بپیوندند.

با اتمام بازی های امشب هم قرار است سایر بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی امید اضافه شوند. این در حالی است که از تیم پرسپولیس چند گزینه دیگر هم برای حضور در تیم امید حضور داشتند اما در نهایت صحرایی دعوت شد.

صحرایی شب گذشته در ترکیب تیم پرسپولیس مقابل سپاهان حضور داشت و باوجود نمایش ضعیف دفاعی، چند حرکت خوب در نفوذ به سمت چپ تیم سپاهان انجام داد.

لازم به ذکر است تیم ملی زیر 23 سال ایران در مرحله مقدماتی جام ملت های آسیا به مصاف امارات، هنگ‌کنگ و گوام می‌رود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور