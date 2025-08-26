دو ستاره جوان لیگ راهی دبی شدند

به گزارش ایلنا، سهیل صحرایی بازیکن پرسپولیس و کسری طاهری بازیکن پیکان تهران با پایان بازی های باشگاهی خود در هفته دوم لیگ برتر ایران وارد دبی امارات شدند تا به جمع شاگردان امید روانخواه بپیوندند.

با اتمام بازی های امشب هم قرار است سایر بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی امید اضافه شوند. این در حالی است که از تیم پرسپولیس چند گزینه دیگر هم برای حضور در تیم امید حضور داشتند اما در نهایت صحرایی دعوت شد.

صحرایی شب گذشته در ترکیب تیم پرسپولیس مقابل سپاهان حضور داشت و باوجود نمایش ضعیف دفاعی، چند حرکت خوب در نفوذ به سمت چپ تیم سپاهان انجام داد.

لازم به ذکر است تیم ملی زیر 23 سال ایران در مرحله مقدماتی جام ملت های آسیا به مصاف امارات، هنگ‌کنگ و گوام می‌رود.

انتهای پیام/