برنامه هفته سوم تا نهم لیگ برتر اعلام شد

به گزارش ایلنا، بر این اساس چهار روز بعد از فینال احتمالی تیم ملی در تورنمنت کافا، هفته سوم لیگ برتر ایران با دیدار تیمهای تراکتور و آلومینیوم در ورزشگاه اختصاصی باشگاه تراکتور آغاز خواهد شد. در همان روز استقلال به مصاف همنام خوزستانی خواهد رفت و فردا پرسپولیس در روز غیرتعطیل میزبان تیم فوتبال فولاد خوزستان خواهد بود تا هواداران این تیم با دشواری برای تماشای بازی مواجه شوند.

آخرین بازی شهریور ماه فوتبال ایران بین تیمهای سپاهان و تراکتور در نقش جهان برگزار خواهد شد که این بازی هم در روز غیرتعطیل برگزار می‌شود. فصل پاییز برای لیگ برتر ایران از روز سوم مهر ماه با دیدار تراکتور و پرسپولیس رودرروی میهمانان خود آغاز خواهد شد. جالب اینکه پرسپولیس در نخستین هفته پاییز هم در شهر قدس میزبان حریف خود خواهد بود.

بر اساس اعلام رسمی سازمان لیگ، دیدار حساس بین تیمهای پرسپولیس و تراکتور نیز برای هشتم آبان ماه برنامه ریزی شده و این بازی در استادیوم خالی از تماشاگر شهید سلیمانی به انجام خواهد رسید. این برنامه ریزی نشان می‌دهد ورزشگاه یادگار امام برای این بازی هم مهیا نخواهد بود.

برنامه مسابقات هفته های سوم تا نهم بیست و پنجمین دوره لیگ برتر به شرح زیر است:

هفته سوم؛ روز اخلاق و مهرورزی -ولادت حضرت رسول و ولادت امام جعفر صادق (ع)

جمعه ۲۱ شهریور

تراکتور تبریز - آلومینیوم اراک- ساعت ۱۸- ورزشگاه شهید سلیمانی تبریز

خیبر خرم‌آباد - فجر سپاسی شیراز- ساعت ۱۹- ورزشگاه تختی خرم آباد

گل‌گهر سیرجان – فولاد مبارکه سپاهان - ساعت ۱۹- ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان

استقلال خوزستان - استقلال- ساعت ۲۰- ورزشگاه متعاقباً اعلام میگردد.

شنبه ۲۲ شهریور

شمس آذر قزوین - پیکان - ساعت ۱۸- ورزشگاه سردار آزادگان قزوین

ذوب‌آهن اصفهان - مس رفسنجان- ساعت ۱۸- ورزشگاه فولاد شهر اصفهان

چادرملوی اردکان - ملوان بندر انزلی- ساعت ۱۸- ورزشگاه تختی تهران

پرسپولیس - فولاد خوزستان- ساعت ۱۹- ورزشگاه شهدای شهر قدس

هفته چهارم؛ گرامیداشت هفته دفاع مقدس

جمعه ۲۸ شهریور

مس رفسنجان - شمس آذر قزوین- ساعت ۱۸:۱۵- ورزشگاه شهدای مس رفسنجان

آلومینیوم اراک - استقلال خوزستان- ساعت ۱۸:۳۰- ورزشگاه امام خمینی(ره) اراک

چادرملوی اردکان - پرسپولیس- ساعت ۱۸:۳۰- ورزشگاه متعاقباً اعلام می شود.

فجر سپاسی شیراز - ذوب‌آهن اصفهان- ساعت ۱۹- ورزشگاه پارس شیراز

ملوان بندر انزلی - گل‌گهر سیرجان- ساعت ۱۹- ورزشگاه سیروس قایقران انزلی

فولاد خوزستان - خیبر خرم‌آباد- ساعت ۲۰:۳۰- ورزشگاه شهدای فولاد اهواز

یکشنبه ۳۰ شهریور

استقلال - پیکان- ساعت ۱۸- ورزشگاه شهدای شهر قدس

فولاد مبارکه سپاهان - تراکتور تبریز- ساعت ۲۰- ورزشگاه نقش جهان اصفهان

هفته پنجم؛ روز سرباز

پنجشنبه ۳ مهر

تراکتور تبریز - فجر سپاسی شیراز- ساعت ۱۷- ورزشگاه شهید سلیمانی تبریز

پرسپولیس - ملوان بندر انزلی - ساعت ۱۹- ورزشگاه شهدای شهر قدس

جمعه ۴ مهر

خیبر خرم‌آباد -فولاد مبارکه سپاهان - ساعت ۱۷- ورزشگاه تختی خرم آباد

گل‌گهر سیرجان - فولاد خوزستان- ساعت ۱۷- ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان

ذوب‌آهن اصفهان - آلومینیوم اراک - ساعت ۱۸:۳۰- ورزشگاه فولاد شهر فولاد شهر

شمس آذر قزوین - استقلال- ساعت ۱۹- ورزشگاه سردار آزادگان قزوین

استقلال خوزستان - مس رفسنجان- ساعت ۱۹- ورزشگاه متعاقباً اعلام می شود.

شنبه ۵ مهر

پیکان - چادرملوی اردکان- ساعت ۱۷:۱۵- ورزشگاه شهدای شهر قدس

هفته ششم؛ وفات حضرت معصومه /روز نخبگان

پنجشنبه ۱۰ مهر

ملوان بندر انزلی - خیبر خرم‌آباد- ساعت ۱۷:۱۵- ورزشگاه سیروس قایقران انزلی

فجر سپاسی شیراز - استقلال خوزستان- ساعت ۱۸:۱۵- ورزشگاه پارس شیراز

جمعه ۱۱ مهر

مس رفسنجان - پیکان - ساعت ۱۷- ورزشگاه شهدای مس رفسنجان

آلومینیوم اراک - شمس آذر قزوین- ساعت ۱۷:۱۵- ورزشگاه امام خمینی(ره) اراک

پرسپولیس - گل‌گهر سیرجان - ساعت ۱۸:۳۰- ورزشگاه شهدای شهر قدس

شنبه ۱۲ مهر

فولاد مبارکه سپاهان - ذوب‌آهن اصفهان- ساعت ۱۸:۱۵- ورزشگاه نقش جهان اصفهان

فولاد خوزستان - تراکتور تبریز- ساعت ۲۰:۱۵- ورزشگاه شهدای فولاد اهواز

یکشنبه ۱۳ مهر

چادرملوی اردکان - استقلال - ساعت ۱۸:۱۵- ورزشگاه متعاقباً اعلام می شود.

هفته هفتم؛ هفته تربیت بدنی

پنجشنبه ۲۴ مهر

تراکتور تبریز - ملوان بندر انزلی- ساعت ۱۸:۱۵- ورزشگاه شهید سلیمانی تبریز

جمعه ۲۵ مهر

گل‌گهر سیرجان - چادرملوی اردکان- ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان

استقلال - مس رفسنجان - ساعت۱۸ ورزشگاه شهدای شهر قدس

استقلال خوزستان – فولاد مبارکه سپاهان - ساعت ۱۹- ورزشگاه متعاقباً اعلام می شود.

شنبه ۲۶ مهر

پیکان - آلومینیوم اراک- ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه پاس قوامین تهران

ذوب‌آهن اصفهان - فولاد خوزستان- ساعت ۱۸- ورزشگاه فولاد شهر فولاد شهر

شمس آذر قزوین - فجر سپاسی شیراز- ساعت ۱۸- ورزشگاه سردار آزادگان قزوین

خیبر خرم‌آباد - پرسپولیس- ساعت ۱۸:۱۵- ورزشگاه تختی خرم آباد

هفته هشتم؛ والدت حضرت زینب (س) و روز پرستار

جمعه ۲ آبان

پرسپولیس - ذوب‌آهن اصفهان - ساعت ۱۷- ورزشگاه شهدای شهر قدس

ملوان بندر انزلی - استقلال خوزستان- ساعت ۱۷- ورزشگاه سیروس قایقران انزلی

آلومینیوم اراک - مس رفسنجان- ساعت ۱۷- ورزشگاه امام خمینی(ره) اراک

چادرملوی اردکان - خیبر خرم‌آباد- ساعت ۱۷:۴۵- ورزشگاه متعاقباً اعلام می شود.

فولاد خوزستان - شمس آذر قزوین- ساعت ۱۹- ورزشگاه شهدای فولاد اهواز

شنبه ۳ آبان

گل‌گهر سیرجان - تراکتور تبریز- ساعت ۱۷:۳۰- ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان

یکشنبه ۴ آبان

فولاد مبارکه سپاهان - پیکان- ساعت ۱۷- ورزشگاه نقش جهان اصفهان

فجر سپاسی شیراز - استقلال- ساعت ۱۸- ورزشگاه پارس شیراز

هفته نهم؛ شهادت محمدحسین فهمیده(بسیجی ۱۳ ساله) و روز نوجوان و بسیج دانش آموزی

پنجشنبه ۸ آبان

تراکتور تبریز - پرسپولیس- ساعت ۱۸- ورزشگاه شهید سلیمانی تبریز

جمعه ۹ آبان

مس رفسنجان - چادرملوی اردکان- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه شهدای مس رفسنجان

استقلال - آلومینیوم اراک - ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه شهدای شهر قدس

ذوب‌آهن اصفهان - ملوان بندر انزلی- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه فولاد شهر فولاد شهر

خیبر خرم‌آباد - گل‌گهر سیرجان- ساعت ۱۷- ورزشگاه تختی خرم آباد

استقلال خوزستان - فولاد خوزستان- ساعت ۱۸- ورزشگاه متعاقباً اعلام

شمس آذر قزوین - سپاهان اصفهان- ساعت ۱۸- ورزشگاه سردار آزادگان قزوین

شنبه ۱۰ آبان

پیکان-فجرشهید سپاسی شیراز - ساعت ۱۷- ورزشگاه پاس قوامین تهران

