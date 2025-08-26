فیفا سلامت بازیکنان ایرانی را الگوی جهانی دانست
فدراسیون جهانی فوتبال با ارسال نامهای به رییس فدراسیون پروژه پایش مصدومیتهای ایران را مورد تایید قرار داد.
به گزارش ایلنا، دکتر آندریاس سرنر، رییس تحقیقات بخش پزشکی فیفا و دکتر بن کلارسن، پژوهشگر پزشکی و پایش جهانی سلامت بازیکنان با ارسال نامهای به مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال پروژه پایش مصدومیتهای ایفمارک ایران را مورد تایید قرار داد و آن را گامی ارزشمند در ارتقای سلامت و ایمنی بازیکنان لیگ حرفهای کشور معرفی کرد. در این نامه آمده است:
فدراسیون بینالمللی فوتبال بدین وسیله تمایل خود را برای قدردانی از فعالیتهای برجسته مرکز پزشکی عالی فیفا – ایران (IFMARK) در حوزه سلامت و ایمنی بازیکنان اعلام میدارد. بهویژه، ما پروژه جامع ثبت مصدومیتها و پایش سلامت بازیکنان لیگ حرفهای ایران را به رسمیت میشناسیم که گامی ارزشمند در مسیر حکمرانی پزشکی و راهبردهای پیشگیری مبتنی بر شواهد به شمار میرود.
این ابتکار نه تنها در سطح ملی حائز اهمیت است، بلکه به اهداف کلان فیفا در زمینه پیشگیری از آسیبها، رفاه بازیکنان، و توسعه پایدار فوتبال نیز کمک میکند. این پروژه در راستای استراتژی جهانی پزشکی فیفا قرار دارد و ما اطمینان داریم که نتایج آن میتواند به عنوان الگویی ارزشمند برای سایر فدراسیونهای عضو مورد استفاده قرار گیرد.
بخش پزشکی فیفا این پروژه را تأیید میکند و در صورت نیاز پشتیبانی علمی لازم را ارائه خواهد داد. ما کاملاً از تداوم و گسترش این کار حمایت میکنیم و مشتاقانه منتظر نتایجی هستیم که فوتبال را هم در ایران و هم در سطح بینالمللی تقویت خواهد کرد.
فیفا همچنین مراتب قدردانی صمیمانه خود را از تمامی باشگاههای مشارکتکننده در این پروژه اعلام میکند؛ چرا که همکاری و تعهد آنها برای موفقیت این طرح حیاتی است. مشارکت فعال این باشگاهها نشاندهنده عزم مشترک برای حفاظت از سلامت بازیکنان و ارتقای استانداردهای فوتبال حرفهای در ایران است.
ما از فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران، سازمان لیگ حرفهای ایران، و تمامی باشگاههای مشارکتکننده بابت تلاشها و تعهدشان در این ابتکار مهم قدردانی میکنیم.