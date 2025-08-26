​سرمربی مغضوب هواداران استقلال اخراج شد

به گزارش ایلنا، باشگاه ویتوریا ساعاتی پس از شکست سنگین ۸ بر صفر مقابل فلامنگو در ورزشگاه ماراکانا، رسماً پایان همکاری با فابیو کاریله را اعلام کرد. این نتیجه، سنگین‌ترین شکست تاریخ لیگ برزیل از نظر نسبت امتیاز به بازی محسوب می‌شود و موجب شد تا مدیران باشگاه تصمیم به قطع همکاری فوری با این مربی را بگیرند.

کاریله ۵۱ ساله در تاریخ ۹ جولای به‌عنوان سرمربی جدید ویتوریا منصوب شد و هدایت این تیم را پس از حذف از جام شمال شرق در مرحله یک‌چهارم نهایی بر عهده گرفت. او در مجموع ۹ بازی لیگ، تنها یک پیروزی کسب کرد و با سه شکست و پنج تساوی، نتوانست نتایج قابل قبولی به دست آورد.

این مربی در نشست خبری پس از شکست مقابل فلامینگو، به شدت از عملکرد تیمش انتقاد کرد و گفت:«این بدترین شکست دوران مربیگری من است. واقعاً شب شرم‌آوری بود و برای آن هیچ توضیحی ندارم. از طرف کل تیم عذرخواهی می‌کنم. چیزی که بیشتر از همه اذیتم کرد این بود که می‌دانستیم نقاط قوت فلامینگو کجاست و روی آن کار کرده بودیم، اما نتوانستیم آن را در زمین اجرا کنیم.»

فابیو موتا، رئیس باشگاه ویتوریا، نیز با ابراز شرمساری از این نتیجه سنگین، از هواداران عذرخواهی کرد و تأکید کرد که باشگاه به‌رغم این شرایط دشوار، به مسیر خود ادامه خواهد داد.

فابیو کاریله پیش از پیوستن به ویتوریا، یکی از گزینه‌های جدی هدایت استقلال تهران بود و حتی گفته می‌شد پیش‌قراردادی هم برای او ارسال شده، اما اعتراض هواداران باعث شد تا این انتقال نهایی نشود و در نهایت ریکاردو ساپینتو به‌عنوان سرمربی آبی‌پوشان انتخاب شد.

