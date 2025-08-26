خبرگزاری کار ایران
​سرمربی مغضوب هواداران استقلال اخراج شد

فابیو کاریله، مربی برزیلی که پیش از انتخاب ریکاردو ساپینتو یکی از گزینه‌های اصلی هدایت استقلال بود، پس از شکست تاریخی مقابل فلامنگو از هدایت ویتوریا برکنار شد.

به گزارش ایلنا، باشگاه ویتوریا ساعاتی پس از شکست سنگین ۸ بر صفر مقابل فلامنگو در ورزشگاه ماراکانا، رسماً پایان همکاری با فابیو کاریله را اعلام کرد. این نتیجه، سنگین‌ترین شکست تاریخ لیگ برزیل از نظر نسبت امتیاز به بازی محسوب می‌شود و موجب شد تا مدیران باشگاه تصمیم به قطع همکاری فوری با این مربی را بگیرند.

کاریله ۵۱ ساله در تاریخ ۹ جولای به‌عنوان سرمربی جدید ویتوریا منصوب شد و هدایت این تیم را پس از حذف از جام شمال شرق در مرحله یک‌چهارم نهایی بر عهده گرفت. او در مجموع ۹ بازی لیگ، تنها یک پیروزی کسب کرد و با سه شکست و پنج تساوی، نتوانست نتایج قابل قبولی به دست آورد.

این مربی در نشست خبری پس از شکست مقابل فلامینگو، به شدت از عملکرد تیمش انتقاد کرد و گفت:«این بدترین شکست دوران مربیگری من است. واقعاً شب شرم‌آوری بود و برای آن هیچ توضیحی ندارم. از طرف کل تیم عذرخواهی می‌کنم. چیزی که بیشتر از همه اذیتم کرد این بود که می‌دانستیم نقاط قوت فلامینگو کجاست و روی آن کار کرده بودیم، اما نتوانستیم آن را در زمین اجرا کنیم.»

فابیو موتا، رئیس باشگاه ویتوریا، نیز با ابراز شرمساری از این نتیجه سنگین، از هواداران عذرخواهی کرد و تأکید کرد که باشگاه به‌رغم این شرایط دشوار، به مسیر خود ادامه خواهد داد.

فابیو کاریله پیش از پیوستن به ویتوریا، یکی از گزینه‌های جدی هدایت استقلال تهران بود و حتی گفته می‌شد پیش‌قراردادی هم برای او ارسال شده، اما اعتراض هواداران باعث شد تا این انتقال نهایی نشود و در نهایت ریکاردو ساپینتو به‌عنوان سرمربی آبی‌پوشان انتخاب شد.

