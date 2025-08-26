اینتر 5 - تورینو 0 ؛ شروع مقتدرانه و ترسناک افعی ها برای رقبا

به گزارش ایلنا، در آخرین بازی هفته نخست فصل جدید سری A ایتالیا؛ تیم فوتبال اینتر از ساعت 22:15 شب گذشته (دوشنبه) در ورزشگاه خانگی خود، سن‌سیرو میزبان تورینو بود و به پیروزی مقتدرانه و پُرگل 5 بر صفر رسید تا کریستین کیوو، سرمربی جدید نراتزروی شروعی رویایی در فصل 26-2025 داشته باشد. مارکوس تورام، مهاجم فرانسوی افعی‌ها نیز در همین ابتدای کار یک بریس به نام خود ثبت کرد.

برای اینتر در این بازی الساندرو باستونی (18)، مارکوس تورام (36 و 62)، لائوتارو مارتینس (52) و یوان بونی (72) گلزنی کردند.

مهدی طارمی‌، مهاجم ایرانی نراتزوری که در پروسه خروج از تیم قرار دارد؛ به دلیل اینکه نامش از فهرست اینتر برای سری A خط خورده در این بازی حضور نداشت. آینده ملی‌پوش ایرانی به صورت عجیبی کاملاً مبهم است؛ از طرفی دو سال دیگر با اینتر قرارداد دارد و از سوی دیگر عملا هیچ تیمی هم تا کنون برای خریدش اقدام عملی نکرده است.

در دیگر بازی برگزار شده؛ اودینزه در خانه به تساوی یک - یک با هلاس ورونا قناعت کرد.

