خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هفته اول سری آ ایتالیا

اینتر 5 - تورینو 0 ؛ شروع مقتدرانه و ترسناک افعی ها برای رقبا

اینتر 5 - تورینو 0 ؛ شروع مقتدرانه و ترسناک افعی ها برای رقبا
کد خبر : 1678042
لینک کوتاه کپی شد.

تیم فوتبال اینتر در نخستین بازی فصل جدید سری A ایتالیا جسنواره گل به راه انداخت.

به گزارش ایلنا، در آخرین بازی هفته نخست فصل جدید سری A ایتالیا؛ تیم فوتبال اینتر از ساعت 22:15 شب گذشته (دوشنبه) در ورزشگاه خانگی خود، سن‌سیرو میزبان تورینو بود و به پیروزی مقتدرانه و پُرگل 5 بر صفر رسید تا کریستین کیوو، سرمربی جدید نراتزروی شروعی رویایی در فصل 26-2025 داشته باشد. مارکوس تورام، مهاجم فرانسوی افعی‌ها نیز در همین ابتدای کار یک بریس به نام خود ثبت کرد.

برای اینتر در این بازی الساندرو باستونی (18)، مارکوس تورام (36 و 62)، لائوتارو مارتینس (52) و یوان بونی (72) گلزنی کردند.

مهدی طارمی‌، مهاجم ایرانی نراتزوری که در پروسه خروج از تیم قرار دارد؛ به دلیل اینکه نامش از فهرست اینتر برای سری A خط خورده در این بازی حضور نداشت. آینده ملی‌پوش ایرانی به صورت عجیبی کاملاً مبهم است؛ از طرفی دو سال دیگر با اینتر قرارداد دارد و از سوی دیگر عملا هیچ تیمی هم تا کنون برای خریدش اقدام عملی نکرده است.

در دیگر بازی برگزار شده؛ اودینزه در  خانه به تساوی یک - یک با هلاس ورونا قناعت کرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور