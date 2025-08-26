خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

زکی‌پور: حیف شد، باید پرسپولیس را می‌بردیم

زکی‌پور: حیف شد، باید پرسپولیس را می‌بردیم
کد خبر : 1678041
لینک کوتاه کپی شد.

مدافع چپ تیم فوتبال سپاهان پس از شکست تلخ مقابل پرسپولیس با اشاره به عدم گل شدن توپ‌ها و بدشانسی، از هواداران سپاهان عذرخواهی کرد.

به گزارش ایلنا، میلاد زکی‌پور، مدافع چپ تیم فوتبال سپاهان، که از شکست تیمش مقابل پرسپولیس به شدت ناراحت بود، در پایان بازی گفت: «روز خوب فوتبالمان بود اما بدشانسی آوردیم و مدیون هواداران شدیم. واقعا خودم خیلی ناراحتم و انشاالله بتوانیم برایشان جبران کنیم. صددرصد این کار را می‌کنیم. این تیم خیلی حرف‌ها برای گفتن دارد. خودم خیلی ناراحتم و دستبوس هواداران هستم.»

او صحبت‌هایش را اینطور ادامه داد: «تیم ما فوق العاده بازی کرد. آخر بازی هم با هر کدامشان صحبت کردم، بازی باید 0-4 می‌شد ولی فوتبال است دیگر. توپ‌های ما به گل نرفت و فقط مدیون این هواداران شدیم که به ورزشگاه آمده بودند. انشاالله بتوانیم برایشان جبران کنیم.»

زکی‌پور در واکنش به برخی درگیری‌های بین بازیکنان دو تیم اظهار داشت: «چیزی نشد. آن اتفاقات جزئی از فوتبال است. از هواداران معذرت خواهی می‌کنم.»

او در پایان به هواداران سپاهان قول داد: «این تیم حرفهای زیادی برای گفتن دارد. هنوز اوایل فصل است و امیدوارم بتوانیم روند خوبی را ادامه دهیم. قطعا این امتیازات از دست رفته را جبران می‌کنیم.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور