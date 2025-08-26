به گزارش ایلنا، میلاد زکی‌پور، مدافع چپ تیم فوتبال سپاهان، که از شکست تیمش مقابل پرسپولیس به شدت ناراحت بود، در پایان بازی گفت: «روز خوب فوتبالمان بود اما بدشانسی آوردیم و مدیون هواداران شدیم. واقعا خودم خیلی ناراحتم و انشاالله بتوانیم برایشان جبران کنیم. صددرصد این کار را می‌کنیم. این تیم خیلی حرف‌ها برای گفتن دارد. خودم خیلی ناراحتم و دستبوس هواداران هستم.»

او صحبت‌هایش را اینطور ادامه داد: «تیم ما فوق العاده بازی کرد. آخر بازی هم با هر کدامشان صحبت کردم، بازی باید 0-4 می‌شد ولی فوتبال است دیگر. توپ‌های ما به گل نرفت و فقط مدیون این هواداران شدیم که به ورزشگاه آمده بودند. انشاالله بتوانیم برایشان جبران کنیم.»

زکی‌پور در واکنش به برخی درگیری‌های بین بازیکنان دو تیم اظهار داشت: «چیزی نشد. آن اتفاقات جزئی از فوتبال است. از هواداران معذرت خواهی می‌کنم.»

او در پایان به هواداران سپاهان قول داد: «این تیم حرفهای زیادی برای گفتن دارد. هنوز اوایل فصل است و امیدوارم بتوانیم روند خوبی را ادامه دهیم. قطعا این امتیازات از دست رفته را جبران می‌کنیم.»

