کنعانی: از هواداران سپاهان در نقش جهان لذت بردم

به گزارش ایلنا، محمدحسین کنعانی‌زادگان پس از پیروزی پرسپولیس مقابل سپاهان در ورزشگاه نقش‌جهان، ضمن تمجید از عملکرد بازیکنان و هواداران حریف، به مشکلات بازی‌های خانگی سرخ‌پوشان در فصل گذشته انتقاد کرد.

کنعانی‌زادگان از امیدواری‌اش برای برگزاری بازی‌های خانگی در آزادی گفت. او همچنین شایعات مربوط به خطرساز بودن بیماری سرژ اوریه برای دیگر بازیکنان را بی‌اساس دانست و تأکید کرد: این موضوع در تیم‌های بزرگی مثل تاتنهام و پاریسن‌ژرمن هم مشکلی ایجاد نکرد، ما هم ترسی نداریم.

کنعانی زادگان از حس و حال پیروزی مقابل سپاهان در ورزشگاه نقش جهان گفت: اول اینکه تبریک می‌گویم به تیم خوب سپاهان. آقای محرم نویدکیا واقعا تیم خوبی ساخته و بازیکنان خیلی خوبی دارد ولی شما دیدید که در نیمه دوم سوار بازی بودیم. یکی دو صحنه ۶ به ۱ و ۵ به ۱ شد و گل نزدیم. ساختار دفاعی‌مان خیلی خوب بود.

او با گلگی از وضعیت بازی‌های خانگی سال گذشته درخواست کرد که بازی‌های خانگی امسال در ورزشگاه آزادی برگزار شود: من یک سوال از شما دارم، می‌خواهم از شما بپرسم ورزشگاه خانگی ما کجاست؟ ورزشگاه آزادی‌. پارسال ما کجا بازی کردیم؟ اراک، قزوین، تختی هم بازی کردیم. اینطور نمی‌شود. من نمی‌دانم باید به چه کسی بگوییم. از مسئولین و هر کسی که هست خواهش می‌کنم بازی‌های ما را مثل پارسال نکنید و بگذارید در زمین خانگی خودمان بازی کنیم و اینکه شده ۵۰۰۰نفر یا ۲۰۰۰نفر باشند، نمی‌خواهیم پر بشود ولی در زمین آزادی در زمین خودمان بازی کنیم.

او با تمجید از هواداران سپاهان ادامه داد: واقعا امروز لذت بردم سپاهانی‌ها و هواداران اینجا آمدند و در زمین خودشان بازی می‌کنند. از شما خواهش می‌کنم مخصوصا رسانه‌ها که همیشه بودند و احترام گذاشتند و صحبت کردند، خواهش می‌کنم رسیدگی کنید که بتوانیم در ورزشگاه خانگی بازی کنیم.

کنعانی‌زادگان در ادامه با اشاره به نمایش درخشان برخی از بازیکنان تیم گفت: یک چیز دیگر هم بگویم، امروز واقعا پیام نیازمند خیلی خوب بود و آقا رضا شکاری که داخل آمد ولی پنالتی‌اش را نگرفتند که ما بزنیم تو گل ولی خب همه خوب بودند. من فشار هواداری را قبول دارم ولی علی علیپور را نگاه کنید، دو تا بازی دو تا گل زده، پاس داده، سر زده و واقعا عالی بوده این‌ها را ببینید. خیلی‌ها می‌آیند و صحبت می‌کنند از کارشناسان محترم، حالا ببینید جرا کسی چیزی از علیپور نمی‌گوید؟ واقعا علیپور امروز عالی بود، پیام نیازمند عالی بود. فقط انتقاد نکنید، تعریف هم کنید.

کنعانی زادگان درباره تعریف‌های هاشمیان از ابرقویی گفت: امروز همه خوب بودند. حسین هم در ماشین‌سازی با هم بودیم البته آن موقع خیلی جوان‌تر بود و هافبک دفاعی و دفاع وسط بازی می‌کرد. حسین بازیکن خیلی خوب و قوی‌ای است. هیچ فرقی نمی‌کند چه کسی در پرسپولیس بازی کند. شما امروز دیدید گل می‌زنند کل نیمکت می‌آیند داخل زمین و این یکدل بودن تیم را نشان می‌دهد.

او درباره تنشی که با احسان حاج‌صفی داشت توضیح داد: نه، آقا احسان در تیم‌ملی کاپیتان ما بوده و همیشه احترامش هست و دوستش داریم. دوستانه بود. داخل زمین هم رفتیم دست دادیم.

کنعانی‌زادگان درباره شایعات در خطر بودن بازیکنان پرسپولیس با وجود بیماری سرژ اوریه و تمرینات او کنار دیگران گفت: نه چنین چیزی نیست. نگاه کنید سرژ در تاتنهام و پاریسن ژرمن بازی کرده و این مریضی که می‌گویند هم داشته ولی تمرین می‌کرد و بازی می‌کرد. ما که بیشتر از آن‌ها نمی‌توانیم بفهمیم. ماشالله آن‌جا دکترها و آزمایشات و همه چیز بود. ما ترسی نداریم بنده خدا کنار تیم هست. تست هم دادیم هیچ مشکلی پیش نیامده ولی خب ان‌شالله هر چه زودتر سرژ هم برسد و به ما کمک کند. بازیکن خیلی خوبی است.

انتهای پیام/