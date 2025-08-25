اعلام ترکیب سپاهان برای مصاف با پرسپولیس
محرم نویدکیا ترکیب تیم سپاهان برای بازی حساس امروز مقابل پرسپولیس را مشخص کرد.
به گزارش ایلنا، تیمهای فوتبال سپاهان اصفهان و پرسپولیس در چارچوب دیداری از هفته دوم لیگ برتر از ساعت 19:30 امروز (دوشنبه) در ورزشگاه نقش جهان به مصاف هم خواهند رفت.
بر همین اساس محرم نویدکیا یازده بازیکن اصلی تیمش را به شرح زیر تعیین کرده است:
سید حسین حسینی، محمد دانشگر، هادی محمدی، آریا یوسفی، میلاد زکیپور، احسان حاجصفی، امید نورافکن، آرش رضاوند، جواد آقاییپور، محمد عسگری و کاوه رضایی.
اسامی نفرات نیمکت نشین سپاهان نیز به شرح زیر است:
محمدرضا اخباری، عارف حاجی عیدی، محمدرضا بردبار، انزوویتو گابریل گربولی، ایوان سانچز، علی اصغر اعرابی، محمد امین حزباوی، وحدت حنانوف، محمدمهدی لطفی، آریا شفیع دوست، ابوالفضل خلیلیان.
این بازی از ساعت 19:30 با قضاوت پیام حیدری در ورزشگاه نقش جهان اصفهان آغاز خواهد شد.
گفتنی است سپاهان در هفته اول و در خارج از خانه همان نتیجه ای را مقابل ملوان گرفت که پرسپولیس در تهران مقابل فجر سپاسی گرفت؛ تساوی 1-1 .