ترکیب پرسپولیس مقابل سپاهان مشخص شد

به گزارش ایلنا، تیم پرسپولیس در فصل قبل، چهار بار به سپاهان باخت و سهمیه آسیایی را هم از دست داد. اما حالا، پرسپولیس با وحید هاشمیان، فصل جدیدی را آغاز کرده و تلاش می‌کند تا در ورزشگاه نقش جهان اصفهان، برنده این بازی مهم باشد.

پرسپولیس هفته پیش برابر فجر سپاسی مساوی کرد. حالا در هفته دوم لیگ، به مصاف تیم سپاهان که هدایتش با محرم نویدکیا است، می‌رود. خبر خوب این است که بسیاری از بازیکنان پرسپولیس که هفته اول غایب بودند، حالا آماده بازی هستند و تیم با نفرات کامل‌تری به مصاف سپاهان می‌رود.

دروازه‌بان پرسپولیس در این بازی "پیام نیازمند" خواهد بود. او که قبلاً دروازه‌بان سپاهان بود، اولین بازی خود را با پیراهن پرسپولیس مقابل تیم سابقش انجام می‌دهد. این مسابقه برای او اهمیت خاصی دارد.

خط دفاعی پرسپولیس دو تغییر دارد. "سهیل صحرایی" بازیکن جوان تیم، از مرکز دفاع به "دفاع راست" منتقل شده است. در مرکز دفاع، "حسین ابرقویی و حسین کنعانی" بازی خواهند کرد. "فرشاد احمدزاده" نیز در سمت چپ خط دفاعی به "میلاد محمدی" ترجیح داده شده است.

در پست هافبک دفاعی، "مارکو باکیچ" که در بازی اول خوب عمل کرد، در کنار "میلاد سرلک" که متخصص این پست است، بازی می‌کند. سرلک بیشتر وظایف دفاعی دارد تا باکیچ بتواند آزادانه‌تر به بازی‌سازی و کمک به حملات بپردازد.

در خط جلوی تیم، هاشمیان گزینه‌های زیادی داشته است. "امید عالیشاه و محمدامین کاظمیان" به عنوان دو بازیکن کناری (وینگر) بازی می‌کنند و "محمد خدابنده‌لو" نیز پشت سر مهاجم اصلی قرار می‌گیرد. این سه بازیکن ممکن است در طول بازی، بر اساس نظر مربی، جای خود را تغییر دهند.

در نوک حمله، پرسپولیس تنها یک مهاجم دارد که "علی علیپور" است. او بعد از گل زیبایی که در هفته اول زد، بسیار باانگیزه است و تنها مهاجم تیم در این بازی خواهد بود. پرسپولیس با ترکیب 1-3-2-4 بازی خواهد کرد.

ترکیب پرسپولیس مقابل سپاهان:

پیام نیازمند، سهیل صحرایی، حسین کنعانی، حسین ابرقویی، فرشاد احمدزاده، مارکو باکیچ، میلاد سرلک، امین کاظمیان، محمد خدابنده‌لو، امید عالیشاه، علی علیپور.

