خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اسکوچیچ: دست‌مان در تراکتور پرتر از فصل گذشته است

اسکوچیچ: دست‌مان در تراکتور پرتر از فصل گذشته است
کد خبر : 1677938
لینک کوتاه کپی شد.

سرمربی تراکتور شرایط تیمش برای هفته دوم لیگ را مثبت ارزیابی کرد.

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال تراکتور که بازی هفته اول خود مقابل استقلال را در تبریز به حساب 1-0 باخت، حالا در هفته دوم باید در رفسنجان به مصاف مس برود. مس هم هفته اول را به خیبر خرم آباد باخته است و انگیزه خوبی برای این مسابقه دارد.

دراگان اسکوچیچ در نشست خبری پیش از این دیدار اظهار داشت: در بازی قبلی فوتبال خوبی ارائه نکردیم و از شروع فصل رضایت نداشتم، اما برای بازی فردا انگیزه زیادی داریم. حریف تیمی سرسخت است که آن‌ها را به‌خوبی آنالیز کرده‌ایم و امیدوارم مسابقه آن‌طور که پیش‌بینی می‌کنیم پیش برود و بازیکنانم عملکرد بهتری نسبت به دیدار گذشته داشته باشند.

او در ادامه با اشاره به شرایط تیم حریف گفت: مس رفسنجان تیم بسیار خوبی است که با جذب بازیکنان جدید تقویت شده و برای آن‌ها احترام زیادی قائلیم. البته ما هم تیم باکیفیتی هستیم و بارها این موضوع را نشان داده‌ایم.

سرمربی تراکتور در پایان درباره شرایط تیمش توضیح داد: طبیعی است با جدایی برخی بازیکنان و اضافه شدن نفرات جدید، برای هماهنگی بیشتر به زمان نیاز داشته باشیم. با این حال نیمکت ما نسبت به فصل گذشته پرتر است و این موضوع به ما امکان می‌دهد در طول مسابقه از تعویض‌ها و راه‌حل‌های مختلف استفاده کنیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور