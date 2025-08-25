به گزارش ایلنا، تیم فوتبال تراکتور که بازی هفته اول خود مقابل استقلال را در تبریز به حساب 1-0 باخت، حالا در هفته دوم باید در رفسنجان به مصاف مس برود. مس هم هفته اول را به خیبر خرم آباد باخته است و انگیزه خوبی برای این مسابقه دارد.

دراگان اسکوچیچ در نشست خبری پیش از این دیدار اظهار داشت: در بازی قبلی فوتبال خوبی ارائه نکردیم و از شروع فصل رضایت نداشتم، اما برای بازی فردا انگیزه زیادی داریم. حریف تیمی سرسخت است که آن‌ها را به‌خوبی آنالیز کرده‌ایم و امیدوارم مسابقه آن‌طور که پیش‌بینی می‌کنیم پیش برود و بازیکنانم عملکرد بهتری نسبت به دیدار گذشته داشته باشند.

او در ادامه با اشاره به شرایط تیم حریف گفت: مس رفسنجان تیم بسیار خوبی است که با جذب بازیکنان جدید تقویت شده و برای آن‌ها احترام زیادی قائلیم. البته ما هم تیم باکیفیتی هستیم و بارها این موضوع را نشان داده‌ایم.

سرمربی تراکتور در پایان درباره شرایط تیمش توضیح داد: طبیعی است با جدایی برخی بازیکنان و اضافه شدن نفرات جدید، برای هماهنگی بیشتر به زمان نیاز داشته باشیم. با این حال نیمکت ما نسبت به فصل گذشته پرتر است و این موضوع به ما امکان می‌دهد در طول مسابقه از تعویض‌ها و راه‌حل‌های مختلف استفاده کنیم.

