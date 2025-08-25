داور دیدار استقلال و ذوبآهن مشخص شد
اسامی داوران قضاوتکننده در هفته دوم رقابتهای لیگ برتر اعلام شد.
به گزارش ایلنا، امروز و در آغاز هفته دوم رقابتهای لیگ برتر، سه مسابقه برگزار میشود که در مهمترین بازی هفته، سپاهان پذیرای پرسپولیس است. سایر مسابقات نیز فردا به انجام خواهد رسید که بر همین اساس، تیمهای داوری این مسابقات به صورت رسمی اعلام شد.
قرار است که دیدار استقلال و ذوبآهن را سیدرضا مهدوی قضاوت کند. دیداری که موعود بنیادیفر به عنوان داور VAR به تیم داوری کمک خواهد بود.
بازی مس رفسنجان و تراکتور که قرار شد بدون کمک داور ویدیویی برگزار گردد را حسین زمانی سوت میزند. حسن اکرمی، کوپال ناظمی و مرتضی منصوریان نیز دیگر داوران بازیهای فردا هستند.
اسامی داوران پنج دیدار فردا به شرح زیر است:
سهشنبه ۴ شهریور ۱۴۰۴
* مس رفسنجان - تراکتور تبریز
داور: حسین زمانی کمکها: حمیدرضا افشون، بهزاد پناهی و غلامرضا ادیبی ناظر: اسماعیل صفیری
* شمس آذر قزوین - چادرملو اردکان
داور: مرتضی منصوریان کمکها: فرهاد فرهادپور، امین زاهدی و حامد سیری ناظر: رسول فروغی داور VAR: امیر ایار کمک: سعاد وفاپیشه
* فجرسپاسی شیراز - گلگهر سیرجان
داور: کوپال ناظمی کمکها: محمد علی پورمتقی، امین قدیری و سید حسین حسینی ناظر: حسین خانبان داور VAR: وحید زمانی کمک: علیرضا ایلدروم
* استقلال تهران - ذوب آهن اصفهان
داور: سید رضا مهدوی کمکها: امیرمحمد داودزاده، رحیم حاجی پور و شبیر بهروزی ناظر: محمدرضا فلاح داور VAR: موعود بنیادیفرد کمک: علیرضا احمدی
* فولاد خوزستان - ملوان بندر انزلی
داور: حسن اکرمی کمکها: علیرضا مرادی، حمید نادری و علی سام ناظر: رضا سخندان داور VAR: وحید کاظمی کمک: میثم حیدری