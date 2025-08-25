تمرکز ذوبآهن روی اتحاد و نتیجه مقابل استقلال
حدادیفر: هدف ما فوتبال تماشاگرپسند است
سرمربی ذوبآهن پیش از دیدار با استقلال، بر تمرکز کامل روی تیم خود و ارائه فوتبال تماشاگرپسند تاکید کرد.
به گزارش ایلنا ، قاسم حدادی فر، سرمربی ذوبآهن در نشست خبری پیش از دیدار با استقلال، ضمن تاکید بر تمرکز روی تیم خود، عملکرد بازیکنان و برنامهریزی بلندمدت باشگاه را تشریح کرد.حدادیفر در ابتدا بیان کرد:«حقیقتاً استقلال تیم بزرگی است و امسال هم واقعاً خوب تقویت شده و بازیکنان با کیفیت زیادی دارد، ولی ما تمام تمرکزمان را به تیم خودمان گذاشتهایم. نقاط ضعف و قوت را آنالیز کردیم و با احترام، تمرکز بیشتر روی تیم خودمان است. انشاءالله بتوانیم فردا با دوندگی و همتی که بچهها دارند، نتیجه بگیریم و بازی خوب و تماشاگرپسندی ارائه دهیم.»
او درباره شرایط استقلال افزود:«واقعاً تیم خیلی خوب و با کیفیتی دارند؛ بازیکنان با کیفیت زیادی دارند هم در زمین و هم بیرون زمین. نوع فوتبالشان فرق کرده، ما بررسی کردیم و روی همه مسائل کار کردهایم، ولی تمرکزمان بیشتر روی تیم خودمان است. درباره هفته گذشته هم زیاد نمیخواهم برگردم، فکر کنم مستحق باخت نبودیم، انشاءالله تمام تلاشمان را میکنیم تا این هفته جبران کنیم و شرایطمان اوکی شود.»
در مورد عملکرد پارسا جعفری گفت:«تنها نفری که مطمئنیم فردا فیکس بازی میکند، پارسا جعفری است و ما اعتماد کامل به او داریم. فکر میکنم یکی از بهترین گلرهای ایران است. درباره بقیه نفرات امشب به جمعبندی میرسیم و امیدوارم با یک ترکیب خوب و روش بازی مناسب، فوتبال خوبی ارائه دهیم.»
سرمربی ذوب آهن درباره تجربه کم خود و اهداف بلندمدت باشگاه توضیح داد:«در دوران فوتبالم چیزی به نام ترس نداشتم، همیشه مبارزه کردم و روزهای سختی را پشت سر گذاشتم. الان فضا جدید است، شاید تجربه کافی نداشته باشم، ولی با کار بیشتر و مطالعه جبران میکنم. درباره ذوبآهن نمیتوانم از واقعیت دور باشم؛ شرایط خوبی نداشته و زیاد ساپورت نشده است. طی برنامهریزی که انجام دادیم با باشگاه، مسئولین، کارخانه و هیئت مدیره، پروسه سهساله را در نظر گرفتیم. چون ذوب واقعاً نمیتواند در پروژه کوتاهمدت بازده داشته باشد، با جوانهای خوب و باتجربهها میخواهیم این مسیر را به ملایمت طی کنیم و در سالهای آینده تیم خوبی داشته باشیم و دوباره به جای گذشته بازگردیم.»
حدادی فر درباره پاتوسی اظهار داشت:«بازیکنانی که آمدند، پاتوسی هم جزو آنهاست. قبلاً هم با هم در ارتباط بودیم و چند جلسه با او داشتیم، ولی در این شرایط تیم نمیتواند از او کمک بگیرد، چون مدتی از فوتبال دور بوده و ترجیح دادیم روی نفرات دیگر تمرکز کنیم. همیشه چارچوب اخلاقی را رعایت کردهام و تمام تمرکز من در همین چارچوب است. فوتبال ما خیلی اسیر حاشیه شده و امیدوارم این تفکرات تغییر کند و بیشتر به خود فوتبال، زیرساختها و آکادمیها توجه شود، چون در سطح آسیا در حال عقب ماندن هستیم. انشاءالله اقدامات خوبی انجام شود و دوباره فوتبالمان در سطح آسیا و قهرمانی ادامه یابد. ما همه برنامهریزیهایمان را در آکادمی دنبال میکنیم و امیدواریم اهداف و برنامههایمان محقق شود و در آینده تیم جوان و خوبی داشته باشیم.»
او در پایان گفت:« امیدوارم که بازی ها به خوبی سازماندهی شوند،این بازیها متعلق به بازیکن است؛ باید خودشان را نشان دهند و در نهایت میگویم همیشه صحبت از قدیم و مربیهای ما بوده، تا حالا که خودمان هستیم، بازی بزرگ متعلق به بازیکنان است و خیلی باید از آن لذت ببرند.»