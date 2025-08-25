جام جهانی ۲۰۲۶: جشن فوتبال زیر سایه ویزا و نگرانیهای مهاجرتی
درحالیکه جهان در انتظار بزرگترین تورنمنت فوتبالی تاریخ است، سیاستهای مهاجرتی ایالات متحده میتواند سایهای سنگین بر جام جهانی ۲۰۲۶ بیفکند.
به گزارش ایلنا به نقل از گاردین، جام جهانی همواره رویدادی است که همهچیز را متوقف میکند؛ گردهمایی میلیونها نفر با زبان مشترک فوتبال. اما نسخه ۲۰۲۶ این تورنمنت با تمام شور و شکوهش، در دل تنشی سیاسی قرار گرفته است که آرامش آن را تهدید میکند.
با حضور ۴۸ تیم و میزبانی مشترک ایالات متحده، کانادا و مکزیک، جام جهانی آینده قرار است گستردهترین تجربه فوتبالی در تاریخ باشد. با این حال، در خاک آمریکا، روایت رسمی بین میهماننوازی و بیاعتمادی در نوسان است. درحالیکه فقط یک روز از اعلام رسمی برگزاری مراسم قرعهکشی در مرکز کندی واشنگتن گذشته بود، دونالد ترامپ هشدار داد: «ورود برخی کشورها به آمریکا بسیار آسان خواهد بود، اما برخی دیگر باید با سختگیری بیشتری مواجه شوند.»
این موضعگیری بازتابدهنده واقعیتی نگرانکننده است؛ از عملیاتهای روزانه علیه مهاجران بدون مدرک گرفته تا لغو اقامتهای موقت و بررسی گسترده بیش از ۵۵ میلیون پرونده ویزا! از زمان برگزاری جام طلایی ۲۰۲۵ و جام باشگاههای جهان در آمریکا، هزاران خانواده مهاجر از برنامهریزی برای تماشای بازیها منصرف شدهاند، چرا که میترسند در فضای امنیتی سنگین، با خطر بازداشت و اخراج روبهرو شوند.
این در حالی است که وزیر امنیت داخلی، کریستی نوم، گفته بود همه مسافران بهطور کامل بررسی خواهند شد، اما همچنان از آنها استقبال میشود. اظهاراتی که با سخنان ترامپ در تضاد است و سردرگمی بیشتری به فضای عمومی میافزاید.
فیفا در واکنش به این نگرانیها در ماه ژوئن تأکید کرده بود که سیاستهای مهاجرتی آمریکا تأثیری بر برگزاری رقابتها نخواهد داشت و هدف اصلی این نهاد، خلق فضایی برای اتحاد و همدلی جهانی است. اما واقعیت چیز دیگری را روایت میکند: جشن فوتبال قرار است در کشوری برگزار شود که مسئله «مرز» یکی از پرچالشترین مسائل سیاسی آن است.
در نهایت، این پرسش باقی میماند که آیا شور و اشتیاق فوتبال توانایی عبور از دیوارهایی را دارد که سیاستمداران هر روز بلندتر میسازند؟ جام جهانی ۲۰۲۶ ممکن است آزمونی برای پاسخ به همین سؤال باشد.