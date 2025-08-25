به گزارش ایلنا، دومین دوره رقابت‌های تورنمنت جام ملت‌های فوتبال آسیای میانه ملقب به کافا، قرار است که از تاریخ هفتم شهریور ماه آغاز شود. پس از برگزاری دیدارهای هفته دوم لیگ برتر، اسامی بازیکنان دعوت شده به تیم ملی اعلام می‌شود و طی آن، ملی‌پوشان برای حضور در این پیکارها عازم تاجیکستان خواهند شد.

تاریخ و مکان دقیق برگزاری این مسابقات اعلام شد که تیم ملی در شهر دوشنبه سه دیدار را برابر افغانستان، هند و تاجیکستان برگزار خواهد کرد و در صورت راهیابی به بازی فینال، به مصاف صدرنشین گروه دیگر می‌رود.

در گروه A تیم‌های ازبکستان (میزبان)، قرقیزستان، ترکمنستان و عمان حضور دارند در حالیکه در گروه B تاجیکستان (میزبان)، ایران، افغانستان و هند باید به مصاف هم بروند.

برنامه زمانبندی این مسابقات به شرح زیر است:

جمعه 7 شهریور

ایران – افغانستان / ساعت 15:30/ ورزشگاه هیسور شهر دوشنبه

تاجیکستان – هند / ساعت 19 / ورزشگاه هیسور شهر دوشنبه

شنبه 8 شهریور

قرقیزستان – ترکمنستان / ساعت 15:30 / ورزشگاه جار تاشکند

ازبکستان – عمان / ساعت 18 / ورزشگاه المپیک تاشکند

دوشنبه 10 شهریور

هند – ایران / ساعت 15:30 / ورزشگاه هیسور شهر دوشنبه

افغانستان – تاجیکستان / ساعت 19 / ورزشگاه هیسور شهر دوشنبه

سه شنبه 11 شهریور

عمان – قرقیزستان / ساعت 15:30 / ورزشگاه جار تاشکند

ترکمستان – ازبکستان / ساعت 18 / ورزشگاه المپیک تاشکند

پنجشنبه 13 شهریور

افغانستان – هند / ساعت 15:30 / ورزشگاه هیسور شهر دوشنبه

تاجیکستان – ایران / ساعت 19 / ورزشگاه هیسور شهر دوشنبه

جمعه 14 شهریور

ترکمنستان - عمان/ ساعت 15:30 / ورزشگاه جار تاشکند

ازبکستان – قرقیزستان / ساعت 18 / ورزشگاه المپیک تاشکند

همچنین روز دوشنبه 17 شهریورماه دیدار رده بندی در ورزشگاه هیسور شهر دوشنبه و فینال در ورزشگاه المپیک شهر تاشکند برگزار می شود.

