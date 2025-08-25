پیشنهاد ۱۵ میلیون یورویی میلان به ستاره ایتالیایی
پس از شکست خانگی مقابل کرمونزه، ماسیمیلیانو آلگری خواستار تقویت خط میانی و حمله میلان شد.
به گزارش ایلنا، منابع ایتالیایی خبر دادهاند میلان مذاکرات اولیه با بولونیا برای جذب جووانی فابیان را آغاز کرده و در آستانه ارائه پیشنهاد رسمی است. ایده مالی باشگاه روسونری پرداخت رقمی در حدود ۱۵ میلیون یورو است؛ بهگونهای که ۱۲ تا ۱۳ میلیون یورو بهصورت ثابت و باقیمانده بهعنوان پاداشهای متغیر در نظر گرفته شود.
فابیانِ ۲۰۰۳، پرورشیافته اینتر، فصل گذشته برای بولونیا ۴۱ بازی انجام داد و با ثبت ۴ گل و ۱ پاس گل، خود را بهعنوان هافبکی آماده برای جهش به یک تیم بزرگ نشان داد. همین عملکرد باعث شده او به گزینهای جدی برای بازآرایی میانه میدان آلگری تبدیل شود.
در عین حال، آینده یاسین عدلی و اسماعیل بنناصر در میلان نیاز به شفافسازی دارد و گفته میشود یونس موسی در رادار آتالانتاست. در چنین شرایطی، مدیران میلان ترجیح دادهاند روی یک استعداد جوانِ سریآ سرمایهگذاری کنند که هم کیفیت فعلی ارائه دهد و هم حاشیه رشد داشته باشد.
دیروز در طبقه چهارم «کاسا میلان» جلسهای حدوداً یکساعته و ۴۰ دقیقهای بین آلگری و مدیران برگزار شد تا شکست مقابل کرمونزه واکاوی و مسیر حرکات بعدی در بازار تعیین شود.
در خط حمله نیز میلان بهدنبال یک تقویت فوری است. پس از بهنتیجهنرسیدن پرونده ویکتور بونیفس که بعد از معاینات پزشکی به آلمان بازگشت مذاکرات برای جذب کنراد هاردر، مهاجم دانمارکی متولد ۲۰۰۵ از اسپورتینگ لیسبون، داغ شده است. طرفین مشغول نزدیککردن دیدگاهها درباره ارزش قرارداد هستند و در صورت حصول توافق، هاردر میتواند خیلی زود به جمع نفرات تهاجمی آلگری اضافه شود.