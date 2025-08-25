پیکر سوخته سرایی در فدراسیون کشتی تشییع میشود
مراسم تشییع پیکر شادروان رضا سوخته سرایی ساعت 8 صبح روز سه شنبه 4 شهریورماه ماه از محل فدراسیون کشتی انجام می شود.
به گزارش ایلنا، رضا سوخته سرایی قهرمان سنگینوزن و دارنده دو مدال نقره جهان و سه طلا و یک نقره بازیهای آسیایی شب گذشته دار فانی را وداع گفت.
طبق اعلام فدراسیون کشتی، مراسم تشییع پیکر این قهرمان سنگین وزن از ساعت 8 صبح روز سه شنبه 4 شهریورماه از ساختمان اداری فدراسیون کشتی واقع در ضلع غربی استادیوم آزادی انجام خواهد شد.
همچنین مجلس ختم مرحوم سوخته سرایی از ساعت 13:30 لغایت 15 در مسجد نور میدان فاطمی، تهران برگزار میشود.