پرواز تیم ملی عربستان به چک، ۲۴ ساعت مانده به آغاز فیفادی

به گزارش ایلنا، مدیریت تیم از تمام بازیکنان خواسته است سه ساعت پیش از پرواز در فرودگاه حاضر باشند تا امور پروازی با نظم انجام شود. این سفر تنها ۲۴ ساعت پیش از شروع بازه رسمی مسابقات ملی در تقویم فیفا (اول تا نهم سپتامبر) انجام می‌شود.

طبق برنامه، عربستان در جریان اردو دو بازی تدارکاتی برگزار می‌کند؛ ابتدا ۴ سپتامبر مقابل مقدونیه به درخواست هروه رنار برای ارزیابی چند بازیکن جدید، و سپس ۸ سپتامبر برابر تیم ملی جمهوری چک. دعوت‌نامه بازی با چک از سوی فدراسیون این کشور ارسال شده و دیدار با مقدونیه نیز با هدف افزایش دایره ارزیابی‌های فنی در آستانه بازی مهم مقابل چک چیده شده است.

مرحله پلی‌آف آسیایی از ۸ تا ۱۴ اکتبر برگزار می‌شود؛ جده میزبان مسابقات گروه دوم با حضور عربستان، عراق و اندونزی است و گروه اول با حضور عمان، امارات و قطر در دوحه انجام خواهد شد.

انتهای پیام/